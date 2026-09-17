Policía incautó armas y marihuana en María La Baja: hay un capturado

En medio de los controles que adelanta la Policía Nacional en María La Baja, fue capturado un hombre a quien le habrían encontrado un arma de fuego y 135 bolsitas de marihuana listas para su comercialización.

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El procedimiento se registró en el barrio Chumbum, sector donde los uniformados vienen reforzando las actividades de patrullaje, registro y control para combatir el tráfico local de estupefacientes.

Según la información suministrada por las autoridades, durante el procedimiento los policías hallaron en poder del sujeto un arma de fuego y las 135 dosis de marihuana, por lo que procedieron a capturarlo y a incautar los elementos.

Pero esta no sería la primera vez que el señalado aparece en los registros judiciales. De acuerdo con las autoridades, el detenido presenta anotaciones por el mismo delito relacionado con estupefacientes.

“Seguiremos intensificando los controles y las acciones operativas en los barrios y municipios de Bolívar para combatir el tráfico local de estupefacientes y sacar de circulación las armas de fuego que ponen en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado, el arma de fuego y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que avance el respectivo proceso de judicialización.