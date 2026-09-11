Conexión de TransMilenio entre Las Américas y la avenida 68 está casi lista

La conexión de TransMilenio entre la avenida Las Américas y la avenida 68 está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. El paso deprimido que permitirá unir ambos corredores registra un 99,93 % de avance, según informó este viernes el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La obra hace parte del Grupo 3 de la avenida 68, que comprende el tramo entre Las Américas y la calle 13. Este proyecto pasó de tener un avance del 36 % en enero de 2024 a superar actualmente el 94 %.

¿Qué falta para terminar la conexión?

El paso deprimido, de uso exclusivo para TransMilenio, tiene más de 500 metros de longitud y ocho metros de ancho. La estructura y las losas de circulación ya fueron terminadas y actualmente se adelantan trabajos relacionados con el alumbrado público.

“El paso deprimido, cuando llegó esta Administración, estaba alrededor del 12 % de avance y ya estamos en el 99 %. Esta estructura tiene más de 500 metros de largo y ocho de ancho”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

Esta conexión permitirá articular la troncal de Las Américas con la avenida 68 y posteriormente con la troncal de la calle 26, facilitando los desplazamientos de los usuarios hacia el centro y el norte de Bogotá.

Estación Colegio Nicolás Esguerra, casi terminada

La estación de TransMilenio Colegio Nicolás Esguerra, ubicada frente a la calle 11, también está prácticamente lista, con un avance del 99,96 %.

La estructura, las puertas y las conexiones internas ya fueron terminadas. Actualmente está pendiente su energización definitiva.

El nuevo puente peatonal de la avenida 68 con calle 9C, por su parte, ya está terminado y funciona desde marzo de 2025.

Murales transforman la avenida 68

La obra también incluye una intervención artística denominada “Esperanza de las Américas”, conformada por cuatro murales que ocupan cerca de 1.400 metros cuadrados.

Artistas y colectivos de Kennedy, Puente Aranda y Ciudad Bolívar participaron en las obras, que incluyen representaciones de libélulas, mariquitas, plantas y aves como el copetón, el colibrí y la tingua.

De acuerdo con el IDU, el objetivo es intervenir hasta 2.000 metros cuadrados de murales en este sector.

La entidad prevé que todo el Grupo 3 de la avenida 68 sea puesto al servicio de los bogotanos a finales de 2026.