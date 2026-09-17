Ministro del Ambiente está impedido para intervenir en delimitación de Santurbán

Bucaramanga

El gobierno nacional contestó una recusación que efectuaron ambientalistas en Santander en contra del ministro del Ambiente, Fabio Alberto Arjona Hincapié con relación al proceso de delimitación del páramo de Santurbán.

El Comité de Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán recibió una comunicación firmada por Alba Cristina Melo Gómez, jefe de la Oficina Jurídica del ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en la que se indica que el consejo de ministros “aceptó la solicitud de impedimento” del titular de dicha cartera.

El impedimento es “para atender los asuntos relacionados con la delimitación del complejo de páramos jurisdiccionales Santurbán-Berlín dentro de la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables y la actuación de la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja”.

Los ambientalistas consideraron que el ministro incurrió en un conflicto de intereses cuando declaró en varios medios de comunicación su opinión sobre la conveniencia de seguir adelante con proyectos de minería del oro en Santander tal y como ocurre en Antioquia.

Una de las primeras actuaciones de Arjona Hincapié, luego de haber asumido funciones, fue revocar una de las tres resoluciones expedidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre declaratorias de medios de protección del ecosistema.

Hernán Morantes, vocero del Comité de Defensa del Agua explicó que ahora el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tendrá que nombrar un ministro ad hoc para los asuntos relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán.