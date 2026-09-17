Ministro de Justicia revisa condiciones carcelarias en Cali y Buenaventura

Las condiciones de la cárcel de Villahermosa de Cali hicieron parte de una agenda que cumplió este jueves el ministro de Justicia, Iván Cancino, en la ciudad, quien además visitó las Casas de Justicia para revisar sus principales necesidades.

El alto funcionario recalcó el grave problema de hacinamiento que enfrenta el centro penitenciario, el cual supera el 250% y además se refirió al incendio registrado en horas de la mañana, que fue controlado.

“Hay un hacinamiento importante. Hoy, precisamente en la mañana, hubo un pequeño incendio que fue controlado, afortunadamente sin ninguna víctima. Nos vamos con una tarea de revisar varias condiciones para tratar de disminuir el hacinamiento carcelario. Hacer una evaluación de las casas de justicia, lo que se necesita”, explicó Cancino.

Posteriormente, Cancino se desplazó a Buenaventura, donde tiene previsto revisar asuntos relacionados con los centros de detención transitoria, la cárcel y el traslado de 120 cabecillas de las bandas criminales como lo anunció en días anteriores el presidente Abelardo De La Espriella.

“Sí, ya está en tránsito, cuando esté terminado le anunciaremos al país”, concluyó