Deportivo Cali remonta ante Nacional y toma ventaja en la semifinal de la Liga Femenina

Deportivo Cali dio un paso importante hacia una nueva final de la Liga Femenina 2026. Las azucareras derrotaron 2-1 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de ida de las semifinales, y ahora definirán la serie ante su público.

Nacional tomó la iniciativa y encontró la ventaja en el minuto 32. Manuela González recibió en el área y definió para poner el 1-0, marcador con el que las locales se fueron al descanso.

El Cali reaccionó en el segundo tiempo y encontró en Ingrid Guerra a la jugadora determinante para darle vuelta al partido. A los 55 minutos, Karla Viancha habilitó a Guerra, quien sacó un potente remate para vencer a la arquera de Nacional y establecer el 1-1.

La remontada se completó siete minutos después. Guerra volvió a aparecer, esta vez como asistente, al filtrar un balón entre líneas que Melanie Aponzá aprovechó para definir y poner el 2-1 definitivo.

Con la victoria, Deportivo Cali llegará al partido de vuelta con un gol de ventaja. El técnico Jhon Albert Ortiz, sin embargo, advirtió que la serie todavía está abierta.

“Esto apenas es un paso, faltan 90. Tenemos que trabajar, el partido hay que estudiarlo, debemos revisar mucho esas pelotas cruzadas que nos lanzó Nacional, porque nos ganaron varias. Tenemos que terminarlo el domingo clasificando, sea el resultado a favor o un empate o ganándolo, pues clasificando sí podemos decir que estamos en una final. Yo creo que los partidos hay que jugarlos primero.”

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo. Deportivo Cali necesita un empate para asegurar su clasificación a la final, mientras Atlético Nacional deberá ganar por al menos dos goles para darle vuelta a la serie en el tiempo reglamentario.

La otra semifinal comenzará este hoy, cuando Independiente Santa Fe reciba a Millonarios desde las 7:00 de la noche en Bogotá.