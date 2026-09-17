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17 sep 2026 Actualizado 17:18

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Arribó a Buenaventura uno de los buques portacontenedores más grande del mundo.

Pertenece a la naviera internacional Evergrenn.

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La anfitriona del arribo de este portacontenedores es la Sociedad Puerto Industrial de Aguadulce, que opera como terminal marítimo desde Buenaventura y que enfrentó con éxito el reto de recibir a uno los gigantes de la navegación mundial.

El buque llamado “Tampa Triumph” ,tiene 366 metros de eslora, 51 metros de manga y una capacidad de 14 mil TEUS, que fortalece con su presencia en aguas del pacifico colombiano, el desarrollo socioeconómico del país.

Esta embarcación es clasificada como Ultra Large Container Vessel y pertenece a la línea naviera Evergrenn.

“La llegada del Tampa Triumph a Puerto Aguadulce no solo representa un gran desafío técnico superado con éxito, sino que confirma que estamos preparados con la infraestructura adecuada para responder a los grandes retos del transporte marítimo globa”, destacó Álvaro Otero, Gerente General de la Sociedad Puerto de Aguadulce.

“Con operaciones de esta magnitud, la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce reafirma su compromiso inquebrantable con la competitividad del comercio exterior colombiano y la reactivación económica de la región tras los recientes y difíciles retos derivados del sismo del 10 de agosto”, concluyó el dirigente portuario.

Darío Gómez Perlaza

Darío Gómez Perlaza

Soy periodista de Caracol Radio en Cali, Colombia, hace 33 años. Cumplo funciones como jefe del servicio...

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