Incendio en páramo de Buga, Valle, lleva más de 45 días y ya supera las mil hectáreas afectadas

Más de 45 días completa un incendio de alta montaña en zona rural de Buga, centro del Valle, que ya habría comprometido más de mil hectáreas de bosque de páramo y bosque andino tropical dentro del área del Parque Natural Las Hermosas, una zona protegida de alto valor ambiental.

La emergencia se concentra en el sector conocido como Mesa de Río Loro, donde una brigada de 10 bomberos de Buga permanece realizando labores de extinción, con apoyo de comunidades campesinas de la zona.

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Buga, capitán Harold Alzate, explicó que la emergencia se ha extendido durante semanas debido a las condiciones extremas del terreno: “fuertes pendientes, sequía, vegetación deshidratada y vientos que favorecen la rápida propagación de las llamas”.

A esto se suma que el incendio presenta múltiples focos aislados, algunos separados por varios kilómetros, lo que dificulta las labores de control y obliga a los organismos de socorro a realizar los trabajos principalmente por tierra.

Aunque hasta el momento no se reportan viviendas afectadas, Bomberos advierte que algunas fincas del sector podrían quedar comprometidas si las llamas continúan avanzando.

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El mayor impacto, según el organismo de socorro, está sobre el ecosistema. El fuego ha afectado vegetación propia del páramo y bosque andino tropical, además de especies de flora y fauna que habitan en esta zona protegida.

La posibilidad de utilizar helicópteros para apoyar las labores también se ha visto limitada por la altura del terreno. Bomberos Buga indicó que ya solicitó apoyo aéreo a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle y la Gobernación, pero, según lo informado por los expertos de la Fuerza Aérea, los helicópteros no pueden operar cargados con agua a esa altura.

Mientras continúan las labores terrestres, el capitán Harold Alzate hizo un llamado a los cuerpos de bomberos del Valle del Cauca y a las brigadas contra incendios de empresas que puedan prestar apoyo, ante la necesidad de contar con más personal calificado para enfrentar la emergencia.

“Requerimos bastante mano de obra calificada que nos permita extinguir este incendio lo antes posible”, señaló el comandante de Bomberos Buga.

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La instrucción del Gobierno Nacional, según ha señalado el ministro del Interior, Rodrigo Lara, es mantener las acciones de respuesta frente a estas emergencias.