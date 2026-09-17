Vallecaucanos vuelven a subir al podio en la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos

Los representantes del Valle del Cauca volvieron a subir al podio en la cuarta jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con medallas en patinaje de velocidad, levantamiento de pesas y natación carreras.

En los 10.000 metros eliminación femenino, Yisel Camila Giraldo se quedó con la medalla de oro y encabezó el 1-2 colombiano en la prueba. Su compatriota Gabriela Rueda terminó segunda y completó el podio para la delegación nacional.

La plata para el Valle llegó en los 69 kilogramos femeninos de levantamiento de pesas. Julieth Rodríguez levantó un total de 241 kilos, apenas dos menos que la venezolana Claudia Rodríguez, quien se llevó el oro con 243.

En natación carreras, Juan Manuel Morales terminó tercero en los 400 metros libre masculino con un tiempo de 3:50.39. El oro y la plata fueron para los brasileños Stephan Steverink y Guilherme Da Costa.

El boxeo colombiano también aseguró dos nuevas oportunidades de oro. Johan Caicedo avanzó a la final de los 90 kilogramos después de superar por RSC al guyanés E. Pompey. En los 51 kilogramos femeninos, Yerlin Quiñones derrotó por decisión dividida 3-2 a la argentina T. Florez y también clasificó al combate por el título.

A nivel general, Colombia consiguió cinco medallas de oro, siete de plata y tres de bronce durante la jornada, para 15 nuevos podios. Entre los campeones del día estuvieron el gimnasta Ángel Barajas, quien ganó en barras paralelas y barra fija, además de María Fernanda Mena en pesas y María Velásquez en triatlón.

Con estos resultados, la delegación colombiana se mantiene en el tercer lugar del medallero general, con 26 oros, 23 platas y 17 bronces, para un total de 66 medallas. Brasil lidera con 104 preseas y Argentina ocupa el segundo lugar con 88.

Los Juegos Suramericanos continuarán con nuevas competencias y finales, mientras los deportistas del Valle buscarán ampliar su aporte al medallero colombiano en Santa Fe.