Colombia enfrenta hoy a Polonia por un lugar en los cuartos del Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 afrontará hoy un nuevo reto en el Mundial de la categoría. El equipo nacional se medirá con Polonia, anfitriona del certamen, en el estadio de Bielsko-Biala, con el objetivo de conseguir su clasificación a los cuartos de final.

Colombia avanzó a los octavos de final después de sumar cuatro puntos en el Grupo E. En su debut derrotó 3-1 a Costa Rica, posteriormente empató 0-0 con Portugal y cerró la fase de grupos con una derrota 3-0 ante Corea del Norte, actual campeona.

Por su parte, Polonia terminó primera del Grupo A con puntaje perfecto. Las locales vencieron 3-0 a Argentina, 2-1 a México y 4-1 a Benín, resultados con los que llegan invictas a la fase de eliminación directa.

Carlos Paniagua analizó las características de su próximo rival y destacó especialmente su fortaleza física y la velocidad con la que desarrolla sus transiciones.

“Es un rival muy fuerte en lo físico, que parte de una estructura en fase ofensiva, 3-4-1-2, y que se defiende también en un bloque muy corto, en un 5-4-1, con transiciones muy rápidas”.

El partido se disputará hoy, jueves 17 de septiembre a las 11:30 de la mañana, hora colombiana. La árbitra será la australiana Casey Reibelt.

Colombia buscará igualar o superar su mejor actuación histórica en un Mundial Femenino Sub-20, el cuarto lugar conseguido en Alemania 2010. En las dos ediciones más recientes, Costa Rica 2022 y Colombia 2024, el equipo nacional quedó eliminado en los cuartos de final.

Además, el partido tendrá un marcado componente vallecaucano. Nueve jugadoras nacidas en la región hacen parte de la nómina de Paniagua: Catalina Cortés, Saray Marín y Sofía Ortiz, de América de Cali; Jimena Ospina, de Internacional de Palmira; Luisa Agudelo, del San Diego Wave de Estados Unidos; Fernanda Viáfara y Lina Arboleda, de Millonarios; además de Sintia Cabezas, del Olympique de Marseille de Francia, y Valerin Loboa, del Portland Thorns de Estados Unidos.