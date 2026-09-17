Santiago Cruz presentó ‘Fragmentos’, un álbum sobre la ausencia, el tiempo y la fragilidad

El cantante, compositor Santiago Cruz presentó ‘Fragmentos’, su undécimo álbum de estudio en el que explora temas como la ausencia, la fragilidad, la finitud y el paso del tiempo.

El disco, que ya está disponible en plataformas digitales y reúne 11 canciones: 10 inéditas y un cover. Estas se mueven como una pieza independiente en un conjunto o universo que recorre diferentes momentos de la experiencia humana, desde lo más bonito y tranquilo, hasta lo más horrible que uno puede pasar.

“Es el disco número 11 en mi carrera, así que es muy significativo. Para quienes creemos en la energía de las cosas, el número 11 es un número maestro, un número muy potente, así que así siento el disco. Después de lo que ha sido la celebración de los 15 años de ‘Cruce de Caminos’, con el disco en vivo ‘Quince de Caminos’, este disco es tomar distancia de ese camino hasta ahora, y seguir explorando cada vez más profundo en mi alma”, expresó Santiago Cruz.

Musicalmente, ‘Fragmentos’ tiene ritmos de pop contemporáneo, pero algunas canciones incorporan tonos de bachata, boleros y música regional mexicana, mientras mantienen el carácter narrativo y lírico que marca la carrera de Cruz.

Según contó el también escritor colombiano, cada canción tuvo un productor diferente, entre ellos los colombianos: Alejandro Prias, Christopher Velandia, Sotomonte, Charlie Triana, Ricardo Muñoz y Diego Contento, además de colaboradores internacionales como Covi Quintana, Selva Volcán, Lito de la Isla y Nacho Mañó.

El proyecto incluye tres colaboraciones internacionales. ‘4 Vasos y 1 Florero’ con la participación del uruguayo Cardellino; ‘Pasará’, con el español El Kanka; y ‘The Lucky Ones’, con el sudafricano Roan Ash, esta destaca al ser la primera canción que graba completamente en inglés.

A estas canciones se suma una nueva versión de ‘Tumbas De La Gloria’, uno de los temas de Fito Páez, con producción de Juan Pablo Vega.

En medio del lanzamiento, Cruz presentó ‘Cuando Te Hayas Ido’, canción elegida como focus track del álbum. Se trata de una balada que aborda el momento en que una ausencia deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad.

“Nada lo prepara a uno para el momento donde efectivamente alguien se nos va. Cuando sus cosas empiezan a desaparecer. Cuando los espacios empiezan a quedarse vacíos. Nadie lo prepara a uno para esa pregunta que surge: ‘¿Y si, al irse, se lleva también lo mejor de mí?’ Eso es ‘Cuando Te Hayas Ido’: ese momento donde la ausencia es real, es cierta. Cuando realmente se siente el vacío que ha quedado”, cuenta Santiago.

La canción también tiene un video realizado por Kinofónica, bajo la dirección de Zárate. La producción presenta a Santiago en una puesta en escena íntima, mientras interpreta la canción y atraviesa las emociones que surgen al observar cómo su coprotagonista se prepara para abandonar la casa.