¿Dónde está la bachata en los Latin Grammy 2026? Prince Royce habla sobre las nominaciones

La publicación de las nominaciones a los Latin Grammy 2026 generó una reacción de Prince Royce, quien cuestionó la representación de la bachata en la categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

El cantante dominicano expresó su preocupación a través de sus redes sociales, luego de revisar los cinco proyectos nominados en esta categoría: Música Para Bailar, de Fariana; Todo Llega, de Manerra; No Era El Plan, de Gabriel Pagán; Oye Eta Vaina, de Covi Quintana, y Chula, de Techy.

Según Prince Royce, ninguno de los álbumes nominados es un álbum de bachata y, de acuerdo con su propio análisis, aproximadamente el 15 % de la música presente en estos proyectos corresponde a este género.

“Si ‘Bachata’ está en el nombre de la categoría, ¿dónde está la representación de la bachata?”, planteó el artista en su mensaje dirigido a la Academia Latina de la Grabación.

El cantante aclaró que su cuestionamiento no busca restarle importancia al merengue, género que, según manifestó, también merece ser celebrado y protegido. Su reclamo está relacionado específicamente con la presencia de la bachata dentro de una categoría que comparte su nombre.

Royce también señaló que la nacionalidad de los artistas no determina la representación de un género. “Ser dominicano es una nacionalidad. La bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia”, afirmó.

El artista también se refirió a los criterios de selección de los premios. Reconoció que las nominaciones no deberían depender de reproducciones, posiciones en listas o popularidad, sino de la excelencia musical. Sin embargo, cuestionó que las decisiones puedan estar influenciadas por relaciones, campañas o contactos dentro de la industria. Estas son apreciaciones expresadas por el propio cantante.

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.