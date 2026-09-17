Junto a la ONU, Medellín acoge el Encuentro Internacional de Nodos de Resiliencia

Medellín

Medellín fue seleccionada como sede del Encuentro Internacional de Nodos de Resiliencia, celebrado el 17 y 18 de septiembre. La ciudad fue elegida como sede de este espacio por su avance en innovación, tecnología, planificación urbana y acción climática orientada a la mitigación de emergencias.

El evento cuenta con la participación de Kamal Kishore, representante especial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Durante la agenda, el alto funcionario conoció las acciones que posicionan a Medellín como una de las 44 ciudades a nivel mundial y 5 de Colombia acreditadas como Nodos de Resiliencia por la UNDRR.

Sistemas de monitoreo y obras de drenaje sostenible

La infraestructura local dispone de 43 sistemas de alerta temprana en 41 quebradas, respaldados por una inversión de $3.435 millones para el periodo 2024-2027. La administración registra un 71,61 % de avance en gestión de vulnerabilidad y un 87,10 % en obras de mitigación, sumado a la atención de 5.250 emergencias en 2026.

Durante un recorrido técnico por el Parque Primavera Norte, se expuso la aplicación de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Esta tecnología de “ciudad esponja” emplea tanques subterráneos impermeabilizados que captan, filtran y regulan las aguas lluvias antes de vertederlas de manera controlada al río Medellín.

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Plataformas de datos y asistencia técnica regional

El modelo de gestión del riesgo se fundamenta en plataformas como el SIRMED, el proyecto de analítica Kraken —con 110 instrumentos activos en terreno— y la Caja de Herramientas del DAGRD. Dichos sistemas permiten proyectar mapas de amenaza, monitorear en tiempo real y ejecutar inspecciones técnicas estructurales.

La capacidad instalada permitió desplegar 95 ingenieros para apoyar la evaluación de daños en Armenia, Pereira, Cali y Manizales tras el sismo del 10 de agosto. En medio de la presentación de la inauguración del eventos, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, aseguró que el objetivo del Distrito es consolidar la transferencia de conocimiento y adaptar experiencias exitosas entre ciudades.