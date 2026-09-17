Antioquia avanza en obras que mejoran las condiciones de los espacios educativos

Medellín, Antioquia

Las comunidades educativas podrán mejorar las condiciones de los espacios donde estudiantes y docentes desarrollan sus actividades académicas. La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, avanza con diferentes acciones para atender las necesidades de infraestructura.

La Convocatoria de Mejoramientos Menores de Infraestructura Educativa, permite atender necesidades priorizadas en las sedes oficiales de las nueve subregiones del departamento. La Gobernación de Antioquia ha destinado más de 56 mil millones de pesos. Actualmente, 1.329 sedes educativas finalizaron sus obras, mientras que 680 continúan en ejecución y están próximas a finalizar, para un total cercano a las 2 mil sedes intervenidas.

Los trabajos incluyen mantenimiento y adecuación de espacios como pintura, cubiertas, baterías sanitarias, puertas, ventanas, pisos, muros, instalaciones eléctricas y áreas comunes, de acuerdo con las condiciones y necesidades identificadas en cada sede.

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La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, afirmó: “Estamos avanzando en diferentes frentes para mejorar los espacios donde aprenden nuestros estudiantes. Ya son cerca de 2 mil de Antioquia”. Frente a este trabajo se suma el mejoramiento de los restaurantes escolares, en 156 sedes educativas de 66 municipios de las nueve subregiones de Antioquia.

El convenio registra un avance promedio del 78,66 %

Este proyecto cuenta con una inversión total de 14 mil 600 millones, de los cuales 10 mil millones son aportados por la Gobernación de Antioquia y el valor restante corresponde a los aportes realizados por los municipios. La Secretaría de Educación avanza en una alianza con la Fundación Berta Martínez de Jaramillo y la Fundación Fraternidad Medellín, mediante la cual se intervienen 40 sedes educativas.

La inversión total superior a los 70 mil millones, de los cuales la Gobernación de Antioquia aporta el 70 %. Actualmente, el convenio registra un avance promedio del 78,66 %, con 25 de las 40 obras previstas ya terminadas. Estas intervenciones en la infraestructura educativa permiten que la comunidad escolar cuente con espacios más seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.