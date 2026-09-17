Juan Esteban Orrego será el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

Colombia

Caracol Radio conoció en exclusiva que Juan Esteban Orrego será el próximo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, en reemplazo de Ovidio Claros Polanco.

Orrego, actual director ejecutivo de Fenalco Bogotá Cundinamarca, asumirá el liderazgo de una de las principales entidades empresariales de la capital, tras contar con el respaldo del Gobierno Nacional.

El dirigente gremial lleva desde 2010 al frente de Fenalco Bogotá, donde ha representado los intereses del comercio y los empresarios de la capital y la región. Es administrador de empresas de EAFIT y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector gremial.

Su llegada se produce en medio de la renovación de los representantes del Gobierno en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Ejecutivo designó recientemente a Jaime Alberto Cabal, Gregory Steven Schaller, Lewis Giovanni Grosso y Luis Alberto Arango como sus cuatro delegados.

La elección formal del nuevo presidente corresponde a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.