Entre médicos, pilotos y voluntarios: así fue el último fin de semana de la Patrulla Aérea

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La muerte de los cinco ocupantes de la avioneta que se accidentó en el Chocó enluta a sus familias y a toda la comunidad de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, organización que reúne a profesionales de la salud y pilotos voluntarios para llevar atención médica a comunidades apartadas.

Pamela Estrada, directora de la Patrulla Aérea, contó en 6AM de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, que compartió con las víctimas durante la brigada de salud realizada ese fin de semana en Condoto.

“Ellos son personas absolutamente amorosas, entregadas, personas, padres de familia, esposos, hijos que deciden dejar a sus familias, sus trabajos durante un fin de semana para ir a ayudar”, recordó en Caracol Radio.

Durante el fin de semana previo a la tragedia, la brigada reunió a 33 personas y permitió atender a más de 600 habitantes.

“La Patrulla Aérea realmente es una familia. O sea, nosotros somos una familia. Nos contamos nuestras anécdotas, lo que está pasando en la vida de cada uno, compartimos entre todos”, indicó en Caracol Radio.

La víctimas fueron identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán, Julissa Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya.

“Mehmet fue uno de los primeros pilotos que se activó, que se puso a la orden”, señaló Estrada, quien recordó que realizó numerosos vuelos para trasladar médicos, ingenieros y ayudas.

Incluso participó en el traslado de animales rescatados durante la emergencia.

“Sé que fueron muchos y siempre dispuesto, siempre atento, siempre con una sonrisa, listo para ayudar”, dijo la directora.