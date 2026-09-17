“En un sol amarillo” llevará el talento de Unibac al Teatro Adolfo Mejía

El escenario del Teatro Adolfo Mejía recibirá este sábado 19 de septiembre una propuesta nacida en las aulas de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC). Se trata de “En un sol amarillo”, una versión libre del texto del dramaturgo argentino César Brie que combina actuación, música en vivo y una reflexión sobre la manera en que las personas enfrentan una tragedia.

La obra es presentada por el Programa de Artes Escénicas de UNIBAC, en colaboración con Irreal Teatro y el Ensamble Mayor de Percusión de la institución. La propuesta fue seleccionada como ganadora de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026, promovida por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

El montaje toma como punto de partida los testimonios de sobrevivientes del terremoto de Aiquile, Bolivia, ocurrido en 1998, para contar qué ocurre con una comunidad cuando debe enfrentarse a la pérdida, la memoria y la reconstrucción.

Pero el desastre no es contado únicamente desde el dolor. La obra también pone sobre la mesa las diferentes maneras en que las personas reaccionan ante el sufrimiento ajeno: mientras algunos encuentran en la tragedia motivos para ayudar y reconstruir, otros pueden convertirla en una oportunidad para obtener beneficios.

De ahí surge una de las preguntas centrales de la puesta en escena: ¿qué nos hace perder la humanidad frente al dolor de los demás?

La propuesta reúne a 17 intérpretes del Programa de Artes Escénicas de UNIBAC junto al Ensamble Mayor de Percusión, que tendrá a su cargo la música en vivo. El montaje tiene una duración aproximada de 45 minutos.

La dirección y puesta en escena están a cargo de Yasser Ballestas Villafora, mientras que la dirección y adaptación musical corresponden a Wilson Tovar.

Para los estudiantes y artistas que participan, llegar al Teatro Adolfo Mejía representa también el paso de un proceso desarrollado en las aulas hacia un escenario profesional. Allí pondrán a prueba una creación que combina formación académica, actuación y música para abordar temas como la memoria, la solidaridad, la pérdida y la deshumanización.

La directora general del IPCC, Shirley Tuñón, destacó que la Temporada TAM permite que procesos de formación artística tengan un espacio de circulación en uno de los escenarios culturales más importantes de Cartagena.

La función será este sábado 19 de septiembre, a las 6:30 p. m., en el Teatro Adolfo Mejía, como parte de la programación de la Temporada TAM 2026.