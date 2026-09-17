Estas son las infracciones que más cometen los conductores en Cartagena

Hay dos conductas que se repiten con mayor frecuencia en las vías de Cartagena: circular por zonas u horarios restringidos y estacionar en lugares prohibidos. Así lo muestra el consolidado del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que registra 20.194 comparendos por las diez infracciones más frecuentes entre enero y septiembre de 2026.

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La conducta con más sanciones corresponde al código C14, por transitar por zonas u horarios restringidos, con 5.400 comparendos. En segundo lugar aparece la infracción C02, relacionada con estacionar en lugares prohibidos, con 4.224 registros.

El listado continúa con 2.150 comparendos por no tener vigente la revisión técnico-mecánica o conducir en malas condiciones; 2.059 por conducir sin licencia y 1.742 por circular sin SOAT vigente.

También aparecen 1.557 infracciones cometidas por motociclistas que incumplen las normas de tránsito, mientras que 839 corresponden a conductores que bloquearon una vía o intersección.

Entre las diez conductas más sancionadas también están no obedecer las señales o indicaciones de los agentes de tránsito, con 550 casos; circular en sentido contrario, con 475; y conducir con la licencia vencida, con 436 comparendos.

Las motos concentran la mayoría de los comparendos

Las motocicletas representan el grupo con mayor cantidad de infracciones dentro de este consolidado, con 12.975 registros.

En este segmento, la conducta más sancionada fue nuevamente transitar por zonas u horarios restringidos, con 3.986 comparendos, seguida de conducir sin la revisión técnico-mecánica vigente o en malas condiciones, con 2.912 casos.

Por otro lado, los automóviles, camionetas y camperos acumularon 6.866 infracciones. En estos vehículos, el comportamiento que más se repitió fue estacionar en lugares prohibidos, con 2.692 registros.

Más allá de las sanciones, el DATT insiste en que el cumplimiento de las normas busca reducir los riesgos en las calles y evitar comportamientos que puedan terminar afectando a conductores, motociclistas, peatones y demás actores viales.

La entidad recomienda respetar las restricciones de circulación, estacionar únicamente en lugares autorizados, mantener al día la revisión técnico-mecánica, el SOAT y la licencia de conducción, además de atender las señales de tránsito y las instrucciones de los agentes.

El llamado también está dirigido especialmente a los motociclistas para que utilicen los elementos de protección y respeten las normas de circulación.