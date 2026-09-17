Abren convocatoria para que comparsas y disfraces participen en el Desfile de Independencia 2026

Ya está abierta la convocatoria ‘Únete a la Fiesta 2026’, con la que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) busca definir las agrupaciones y disfraces que participarán en el tradicional Desfile de Independencia del 11 de Noviembre.

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La invitación está dirigida a comparsas, agrupaciones de danza, grupos folclóricos y disfraces individuales o colectivos, tanto de Cartagena como de otros territorios del país. La participación no contempla asignación de recursos económicos.

Este año, el desfile tendrá como eje el reconocimiento de las manifestaciones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y del Distrito. Por ello, las agrupaciones podrán incorporar libremente elementos representativos de las tradiciones y expresiones culturales de sus lugares de origen.

Las inscripciones están abiertas desde el 15 de septiembre y cerrarán el 28 de septiembre de 2026 a las 4:00 de la tarde. Los interesados deberán realizar el proceso a través de la plataforma de convocatorias del IPCC. Plataforma de convocatorias del IPCC

Después de la inscripción se realizará una etapa de verificación documental y evaluación técnica, además de jornadas presenciales o virtuales de curaduría artística. En estas se revisarán aspectos relacionados con los vestuarios, la sonoridad, la puesta en escena y el respeto por el sentido de la celebración.

La directora general del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó que la convocatoria busca abrir el desfile a escuelas, universidades, gestores culturales y colectivos que quieran mostrar sus expresiones ante el público.

El alcalde Dumek Turbay Paz también resaltó el papel del desfile como uno de los principales espacios de encuentro de las Fiestas de Independencia y como una oportunidad para proyectar las tradiciones de Cartagena y otras regiones del país.

Las bases de la convocatoria, requisitos, modalidades de participación y cronograma pueden consultarse directamente en los canales oficiales del IPCC.