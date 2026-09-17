Valentina Ramírez, consolida una década convirtiendo el diseño en estrategia

El de Valentina Ramírez Serbousek es uno de ellos. Diseñadora de comunicación visual, magíster en Gestión de la Innovación, especialista en marketing digital y cofundadora de Elevator Agencia, la caleña llega a 2026 con más de diez años de trayectoria. Su recorrido explica por qué su nombre se ha vuelto ineludible cuando se habla de marcas que necesitan verse bien y, al mismo tiempo, vender mejor.

La historia comienza en Cali, en el Liceo Benalcázar, donde terminó el bachillerato en 2012. Ese mismo año ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana Cali para estudiar Diseño de Comunicación Visual con énfasis en marca. Lo hizo con una beca de excelencia académica otorgada por mérito, una primera señal de lo que vendría. La decisión tuvo su debate interno: antes de elegir carrera dudó entre el arte y el diseño. Se quedó con el segundo porque lo entendía como una herramienta al servicio de necesidades reales, comerciales y estratégicas, más cercana al mundo de los negocios.

Sus años universitarios fueron especialmente fértiles. En 2013 diseñó un afiche para Swarovski como un ejercicio de clase, lo que luego dio paso a que en 2014 otra de sus propuestas creativas resultará ganadora para la identidad visual de la Feria del Libro de la Javeriana, y con ella creó el sistema gráfico completo del evento oficial de la universidad. Ese mismo año participó en el Congreso Académico 4GN, un foro de investigación en diseño y comunicación. También firmó “Lleva”, la campaña de carpooling de la institución, rediseñó el sistema visual y las oficinas de Fonjaveriana y desarrolló paneles gráficos con el Departamento de Psicología.

En 2015 su trabajo cruzó los límites del campus. Un afiche de su autoría fue seleccionado y publicado en el Festival de la Imagen de Manizales, uno de los encuentros académicos de diseño más reconocidos de Colombia. Ese año también empezó a ejercer como diseñadora independiente y consultora de marca, con encargos como el logotipo de la joyería Quintaje. Durante los cuatro años siguientes desarrolló identidades visuales, renovaciones de marca, empaques y material publicitario para empresas, emprendedores e instituciones.

El salto al mundo corporativo llegó en 2016. Primero fue practicante de bienestar y comunicaciones en Abbott / Lafrancol, donde creó campañas internas y colaboró en la marca de sus programas de bienestar. Poco después entró como diseñadora gráfica a STF Group, el grupo de moda detrás de Studio F, ELA y Top One. Allí produjo manuales de marca, piezas de comunicación de colecciones y moodboards para marcas con presencia en varios países de la región. Su desempeño la llevó al Departamento de Compras Internacionales. Entre 2018 y 2020 fue desarrolladora de insumos, un rol en el que diseñó etiquetas, marquillas y empaques para la manufactura internacional de moda y coordinó su producción con proveedores.

En 2017 obtuvo su título profesional con un proyecto de diseño de experiencias de aprendizaje. Ese mismo año creó la identidad de la ginecóloga Ana María Fidalgo, uno de sus primeros acercamientos a la marca personal en el sector salud, que más adelante se convertiría en una de sus especialidades. En 2018 firmó el logotipo de Carnelandia y el empaque y el stand de exhibición de Cookieland.

Pronto entendió que el diseño, por sí solo, no le bastaba para hablar el idioma de los negocios. Entre 2018 y 2019 cursó la Maestría en Gestión de la Innovación en la Universidad Icesi. En 2019 amplió su mirada en Barcelona, con estudios en La Salle y su participación en el programa Agile & Smart Cities de la Universidad Ramon Llull. Ese mismo año INN Brandketing la destacó como creativa por sus aportes en iniciativas de marca y mercadeo, y participó en el Marketing Day. En 2020 trabajó en con la prestigiosa marca Studio F como desarrolladora de insumos y ese año participó en Colombiatex Medellín, una de las mayores vitrinas de diseño y moda de América Latina.

2021 fue también el año en que cofundó Elevator Agencia, la firma de branding y marketing que hoy lidera como responsable de la operación. Su rol evolucionó formalmente hacia la dirección creativa de la agencia,. Su formación siguió creciendo con un curso de finanzas en la Javeriana en 2022, un programa de coaching y desarrollo personal con Gerencia Selecta en 2023, ese mismo año llevó su trabajo al Pacific Design Festival de Cali, la muestra regional de industrias creativas. Recientemente completó estudios de género en el CESA en Bogotá en 2026.

A esa ruta académica y profesional se suma su faceta docente. Ha sido conferencista invitada en la Especialización en Marketing Digital de la Universidad del Valle, donde transmite a nuevas generaciones una convicción que atraviesa toda su carrera: la creatividad no es decoración, sino una herramienta para resolver problemas complejos.

Hoy, con más de un centenar de marcas en su historial, Valentina dirige proyectos para sectores tan distintos como la seguridad, el bienestar, los alimentos, la educación, el retail, la belleza, el automotriz y la construcción. Entre sus clientes figuran Fortox Security Group, Toyota, Quifarma, Chipinque, KeyCan Food, la Universidad Uniciencia y el proyecto Tierralinda de Constructora Meléndez y Colpatria. Elevator opera con un modelo boutique y una red de talento abierta que le permite desarrollar proyectos en Colombia, Estados Unidos, España, Kenia y Suiza. Su metodología propia de “ADN de Marca” está pensada para extraer lo que realmente mueve a una empresa o a una persona y convertirlo en un sistema coherente.

Once años después de que su primer afiche se publicara en Manizales, Valentina Ramírez Serbousek ocupa un lugar poco común en la industria: el de una creativa con formación en innovación y negocio, capaz de sentarse con igual solvencia a discutir una paleta de color o una estrategia de expansión, muestra clara de que es una profesional integral con nombre propio y un importante valor en el ámbito del marketing del continente.