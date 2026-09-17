Rionegro crea ruta de café para recorrer su Centro Histórico

Medellín

En Rionegro nació “Rionegro, Café con Historia”, una nueva ruta que busca conectar la oferta de 21 cafés del Centro Histórico con la arquitectura, la memoria y las tradiciones del municipio.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, en articulación con los comerciantes del Centro Histórico, con el propósito de fortalecer los establecimientos locales y promover este sector como un espacio para caminar y conocer la ciudad.

La propuesta utiliza el café como punto de encuentro para que habitantes y visitantes puedan recorrer las calles y plazas del centro, mientras conocen lugares tradicionales y parte de la historia que hace parte de la identidad rionegrera.

Combos especiales durante el lanzamiento

Entre el 14 y el 27 de septiembre, los 21 establecimientos vinculados ofrecerán combos especiales a precios preferenciales. La programación busca incentivar el recorrido por el Centro Histórico y dar mayor visibilidad a los negocios participantes.

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La estrategia está pensada para mantenerse como una ruta turística permanente, más allá de la temporada de lanzamiento, con el objetivo de contribuir a la dinamización comercial, fortalecer la oferta turística y poner en valor el patrimonio del municipio.

Para facilitar el recorrido, los organizadores habilitaron un mapa oficial de “Rionegro, Café con Historia”, donde se pueden consultar los 21 cafés participantes y planificar la visita por el Centro Histórico.

La invitación es a conocer Rionegro desde una experiencia cotidiana: caminar por sus calles, hacer una pausa para tomar café y descubrir los espacios que conservan parte de la historia del municipio.