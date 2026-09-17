Cartagena inicia intervención de la Catedral Santa Catalina con apoyo del Gobierno de Italia

La Alcaldía Mayor de Cartagena inició las obras de intervención e impermeabilización de la cubierta de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, uno de los principales bienes patrimoniales del Centro Histórico de la ciudad.

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Los trabajos comenzaron el 16 de septiembre de 2026 y hacen parte del proyecto Turismo Sostenible y Valorización de la Muralla de Cartagena de Indias, desarrollado con el apoyo del Gobierno de Italia, a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS).

La iniciativa busca fortalecer la protección del patrimonio cultural de Cartagena y promover un modelo de turismo sostenible que contribuya a su conservación y, al mismo tiempo, genere oportunidades para el desarrollo socioeconómico local.

El proyecto contempla tres componentes principales: conservación y restauración, turismo sostenible y formación. La intervención de la Catedral constituye el primer paso físico dentro de este proceso y está enfocada inicialmente en proteger la estructura de las filtraciones y la humedad.

De acuerdo con la Alcaldía, la impermeabilización de la cubierta es una medida preventiva que permitirá mejorar las condiciones de conservación del inmueble y generar una base adecuada para futuras labores de recuperación y puesta en valor de sus elementos históricos, culturales y religiosos.

Las obras estarán a cargo de RA Construsoluciones S.A.S., empresa seleccionada por AICS mediante una convocatoria abierta.

La administración distrital destacó que este proyecto es resultado del trabajo conjunto que adelanta desde 2024 con el Gobierno de Italia y que busca convertir la cooperación internacional en acciones concretas para la protección del patrimonio cartagenero.

“Proteger nuestro patrimonio es una responsabilidad con nuestra historia, pero también una apuesta por el futuro de Cartagena”, señaló María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional de la Alcaldía.