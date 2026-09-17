Cuatros personas imputadas por presunta comercialización de drogas en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres y a dos mujeres señalados de comercializar estupefacientes en el corregimiento de Malagana, jurisdicción de Mahates; y Cartagena (Bolívar).

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La primera pareja fue capturada el pasado 11 de septiembre durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional a un inmueble del barrio Rincón Guapo de Malagana.

En poder de estas personas fue encontrada cocaína lista para ser comercializada. De otra parte, durante un operativo adelantado el pasado 13 de septiembre fueron capturados otros dos presuntos delincuentes.

Las dos personas se encontraban en una vivienda del barrio Zapatero de Cartagena y en su poder les encontraron marihuana y cocaína dosificada, lista para la venta.

Los procesados fueron imputados por fiscales de la Seccional Bolívar por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que ninguno aceptó.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario para las cuatro personas.