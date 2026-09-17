BeatHub consolida el 100 % del Movistar Arena tras comprar participación de BeLive

Colombia

BeatHub Entertainment consolidó el 100 % de la sociedad que opera y administra el Movistar Arena de Bogotá, luego de adquirir el 50 % de participación que pertenecía a la chilena BeLive Entertainment Group.

La transacción marca el cierre de una alianza entre las dos compañías, que participaron en el desarrollo y crecimiento del escenario desde antes de su apertura en 2018.

Según la información entregada por BeatHub, durante sus primeros ocho años de operación el Movistar Arena ha recibido más de 5,5 millones de personas y más de 400 artistas. Para 2026, el recinto proyecta realizar más de 160 eventos.

¿Qué implica la operación?

Con la adquisición, BeatHub queda como único propietario de la sociedad operadora del Movistar Arena. La compañía señala que mantendrá su inversión en el escenario y plantea una nueva etapa de operación, enfocada en infraestructura, experiencia de los asistentes y posibilidades para artistas, promotores y marcas.

Eduardo Olea, CEO de BeatHub, aseguró que la decisión responde a la estrategia de permanencia de la compañía en el mercado colombiano.

“Llevamos 26 años construyendo este ecosistema y desarrollando la industria del entretenimiento en Colombia. Creemos en el país y en el potencial que tiene esta industria. Consolidar el 100% de la propiedad del Movistar Arena refleja esa convicción y nuestra decisión de permanecer, seguir invirtiendo y continuar construyendo en Colombia con una visión de largo plazo”.

Por su parte, Gabriel Sánchez, director de Estrategia de BeatHub, relacionó la operación con el desarrollo de nuevos escenarios para conciertos y espectáculos en el país.

“Con el Movistar Arena en Bogotá y la próxima apertura de DAVIarena en Medellín tendremos dos arenas de clase mundial en las principales plazas del país. Esto nos permitirá fortalecer la posición estratégica de Colombia dentro del routing de las giras por América Latina, atraer más contenido y generar nuevas oportunidades para toda la industria del entretenimiento en vivo”.

Una alianza que llega a su fin

BeLive Entertainment Group, compañía chilena con operaciones en distintos segmentos del entretenimiento en vivo, fue socio de BeatHub en el Movistar Arena desde el desarrollo del proyecto.

La firma participa en el Santander Arena de Santiago y opera Bizarro Live, promotora de conciertos y espectáculos en Chile. También tiene participación en Punto Ticket y negocios relacionados con hospitalidad y alimentos y bebidas.

Con la venta de su participación en el operador del Movistar Arena, BeLive deja de ser socio de BeatHub en este escenario.