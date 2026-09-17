Acuacar alerta sobre mal uso del agua y conexiones fraudulentas en Cartagena

Ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y la importancia de proteger el recurso, Aguas de Cartagena hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar cualquier práctica de fraude, conexiones clandestinas, derivaciones no autorizadas o manipulación de las redes de acueducto.

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El uso irregular del servicio puede generar desperdicio de agua, poner en riesgo la infraestructura y afectar la calidad del agua y las condiciones de presión en la red. Además, cuando estas situaciones ocasionan daños que requieren intervención y reparación, pueden presentarse interrupciones o ausencias del servicio mientras se realizan los trabajos necesarios, afectando a otros usuarios.

El fraude en el servicio nos afecta a todos

Una conexión irregular no es solo un uso indebido del servicio. Puede comprometer el funcionamiento de las redes y generar condiciones que afectan a quienes reciben el agua de manera legal.

Por eso, Aguas de Cartagena invita a hogares, comercios, empresas e instituciones a hacer un uso legal, responsable y eficiente del servicio, y a no realizar ni permitir intervenciones no autorizadas sobre la infraestructura de acueducto.

Evita estas prácticas

* No realices ni permitas conexiones clandestinas o derivaciones no autorizadas.

* No manipules medidores, tuberías ni elementos de la red de acueducto.

* No conectes viviendas, establecimientos o terceros a redes de manera irregular.

* No desperdicies agua potable mediante prácticas o actividades que generen consumos innecesarios.

* No permitas el funcionamiento de lavaderos clandestinos que utilicen agua potable de manera irregular.

* Reporta conexiones irregulares, manipulación de redes, lavaderos clandestinos o usos indebidos del agua a Aguas de Cartagena.

Proteger el agua también es proteger el servicio

Aguas de Cartagena mantiene sus acciones de seguimiento y control para identificar situaciones irregulares y proteger la infraestructura de acueducto. Sin embargo, la colaboración de la ciudadanía es fundamental para prevenir prácticas que puedan afectar el servicio.

En un escenario de mayor presión sobre el recurso, cada acción responsable cuenta. Utilizar legalmente el servicio, evitar el desperdicio y reportar las irregularidades son formas concretas de contribuir al cuidado del agua y al bienestar de toda Cartagena.