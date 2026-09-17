Surtigas y Fundación Promigas impulsan transformación comunitaria con 1.304 horas de voluntariado

Con más de 1.300 horas de voluntariado y la participación de 326 personas hicieron posible la recuperación y embellecimiento de espacios comunitarios en Cartagena, Cereté (Córdoba) y Segovia (Antioquia), en el marco de la estrategia Juntos por el PROgreso, que impulsa el fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana en los territorios donde Surtigas y su Fundación Promigas tienen presencia.

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Durante cinco jornadas realizadas en los tres municipios, voluntarios de Surtigas y de sus empresas aliadas trabajaron junto a líderes comunitarios y habitantes en labores de recuperación de espacios públicos, educación ambiental y promoción del uso seguro del gas natural, actividades orientadas a mejorar la convivencia y el cuidado de los entornos donde las comunidades se encuentran a diario.

“Las más de 1.300 horas de voluntariado que hoy se reflejan en espacios comunitarios recuperados y comunidades movilizadas, evidencian el valor de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de los territorios. Estas acciones promueven la participación ciudadana, fortalecen el tejido social y generan capacidades que contribuyen al bienestar, la convivencia y la sostenibilidad de las comunidades”, asegura Jackeline Puente, gerente general de Surtigas.

Con estas jornadas, Surtigas y su Fundación Promigas reafirman su compromiso de continuar acompañando a las comunidades en la construcción de territorios con más capacidades, oportunidades y futuro.