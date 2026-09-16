Alerta por bajo caudal de ríos en Cali y aumento de daños en tuberías.

Las empresas municipales de Cali confirmaron que hay alerta roja por el bajo nivel del rio Melendez y alerta naranja por el reducido caudal del rio Cali, producto de la fuerte temporada de verano.

Lucierne Obonaga, subgerente de agua potable de EMCALI, aseguró que estos bajos niveles generan problemas en la presión hidráulica y se busca evitar un racionamiento con maniobras donde las plantas de la red baja ayudar a suplir las dificultades con las que bombean agua para los barrios de ladera de Cali.

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Recordó la funcionaria que Cali depende del rio Cauca para atender al 80 por ciento de la ciudad, pero existe tranquilidad porque el nivel del cauce es mas alto que hace diez años, por esta misma época.

“El embalse de Salvajina esta en un 75 por ciento y hace diez años estaba en el 30 por ciento”, explicó la subgerente de agua potable de EMCALI, Lucierne Obonaga.

Frente a los daños en las redes del acueducto y que se incrementaron desde agosto, durante y después del terremoto, la funcionaria recordó que fueron atendidas 297 emergencias y de ellas el 97 por ciento fueron atendidas.

“Hemos tenido dificultades para continuidad del servicio, debido a los daños que son efecto del terremoto “añadió la ingeniera Obonaga.

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Precisó que los daños de tuberías de menor diámetro el cincuenta por ciento de ellos fueron producto del sismo del 10 de agosto pasado y las emergencias en tuberías del mayor diámetro son resultado del terremoto en más del 90 por ciento.

daLucierne Obonaga, subgerente de agua potable de EMCALI, insistió que una medida de racionamiento no se contempla por ahora.ddaridadad