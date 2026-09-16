Se espera que en octubre, la Alcaldía de Arjona en Bolívar recupere el control del tránsito
Avanza la mesa de trabajo con la mediación de la Asamblea departamental
El diputado del departamento de Bolívar, Luis Roberto Ballestas, lideró e hizo el llamado desde la Asamblea Departamental para convocar a una mesa de trabajo imprescindible entre la Alcaldía Municipal de Arjona y la ETTB (Empresa de Tránsito y Transporte de Bolívar S.A.S. S.E.M.), que es la concesión encargada de gestionar los servicios de tránsito y la señalización vial en el municipio.
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La reunión fue calificada por el cabildante como una jornada fructífera y necesaria para destrabar la problemática actual, limpiar asperezas y fijar fechas concretas dentro de los plazos normativos y judiciales.
Durante el encuentro se estableció que, tras las actuaciones legales y recusaciones pendientes, se proyecta un plazo de 10 a 12 o máximo 15 días para que el Tránsito Municipal de Arjona pueda asumir y retomar de manera directa todas sus funciones y trámites, tales como el despacho de prematrículas, la liberación de documentos y los traspasos vehiculares que hoy se encuentran detenidos.
El diputado envió un mensaje de tranquilidad no solo a la población arjonera, sino a todo el departamento de Bolívar y a los usuarios de diversas ciudades del país que matriculan masivamente sus vehículos y motocicletas en esta sede. Asimismo, precisó que el empalme se realizará de forma progresiva, concreta, pacífica y tranquila en las propias instalaciones de la empresa, tal como lo dictaminó la orden judicial. Aclaró además que, aunque el archivo supera las 100.000 carpetas y representa la revisión de más de 100.000 vehículos, se le dará absoluta prioridad a los ciudadanos y usuarios que ya tienen solicitudes radicadas y en curso tanto en la empresa como en el tránsito actual.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.