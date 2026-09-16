Se espera que en octubre, la Alcaldía de Arjona en Bolívar recupere el control del tránsito

El diputado del departamento de Bolívar, Luis Roberto Ballestas, lideró e hizo el llamado desde la Asamblea Departamental para convocar a una mesa de trabajo imprescindible entre la Alcaldía Municipal de Arjona y la ETTB (Empresa de Tránsito y Transporte de Bolívar S.A.S. S.E.M.), que es la concesión encargada de gestionar los servicios de tránsito y la señalización vial en el municipio.

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La reunión fue calificada por el cabildante como una jornada fructífera y necesaria para destrabar la problemática actual, limpiar asperezas y fijar fechas concretas dentro de los plazos normativos y judiciales.

Durante el encuentro se estableció que, tras las actuaciones legales y recusaciones pendientes, se proyecta un plazo de 10 a 12 o máximo 15 días para que el Tránsito Municipal de Arjona pueda asumir y retomar de manera directa todas sus funciones y trámites, tales como el despacho de prematrículas, la liberación de documentos y los traspasos vehiculares que hoy se encuentran detenidos.

El diputado envió un mensaje de tranquilidad no solo a la población arjonera, sino a todo el departamento de Bolívar y a los usuarios de diversas ciudades del país que matriculan masivamente sus vehículos y motocicletas en esta sede. Asimismo, precisó que el empalme se realizará de forma progresiva, concreta, pacífica y tranquila en las propias instalaciones de la empresa, tal como lo dictaminó la orden judicial. Aclaró además que, aunque el archivo supera las 100.000 carpetas y representa la revisión de más de 100.000 vehículos, se le dará absoluta prioridad a los ciudadanos y usuarios que ya tienen solicitudes radicadas y en curso tanto en la empresa como en el tránsito actual.