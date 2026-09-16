Dos hombres judicializados por presunto porte ilegal de armas de fuego en Pasacaballos

En el marco de las actividades de prevención, vigilancia y control contra los delitos de hurto y homicidio, la Policía Nacional en Cartagena logró la captura de dos personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El procedimiento policial se llevó a cabo en el corregimiento de Pasacaballos, sector invasión Madre Erlinda, donde los uniformados adelantaban actividades de registro a personas y solicitud de antecedentes, logrando la captura de dos hombres conocidos como “Carlos”, de 28 años, y “Beto”, de 29 años.

Durante la intervención fueron incautadas dos armas de fuego: un revólver calibre 38 milímetros, con dos cartuchos sin percutir, y una escopeta calibre 16, con dos cartuchos sin percutir.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, alias “Carlos” registra tres anotaciones judiciales por los delitos de violación de habitación ajena (2019), porte ilegal de armas de fuego (2023) y hurto (2025). De igual manera, alias “Beto” registra tres anotaciones judiciales por el delito de hurto (2019 y dos en 2026).

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si los capturados estarían vinculados con otros hechos delictivos, especialmente casos de hurto registrados en diferentes sectores del corregimiento de Pasacaballos.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares donde se definirá su situación jurídica.

El comandante de la Estación de Policía Caracoles, teniente coronel Manuel Suárez, destacó que, en el marco de la ofensiva institucional contra el porte ilegal de armas de fuego, durante el año 2026 se han capturado 600 personas y se han incautado 511 armas de fuego, resultados que contribuyen a prevenir la comisión de hechos delictivos y fortalecer la seguridad de los ciudadanos.

“Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la comunidad a denunciar y cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a quienes incurren en comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, aseguró el oficial.