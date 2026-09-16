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16 sep 2026 Actualizado 04:45

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Cartagena

Aguas de Cartagena restableció servicio a zona norte tras culminar trabajos en una tubería

La intervención terminó antes de lo previsto

Aguas de Cartagena

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Aguas de Cartagena culminó la reparación de una fuga presentada en la línea de conducción que comunica El Pozón con la Zona Norte, que generó interrupciones en el servicio de agua potable en esta zona de la ciudad y en los corregimientos de La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Arroyo de Piedra y Bayunca.

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Los trabajos fueron culminados anticipadamente gracias al trabajo comprometido de nuestros equipos técnicos y operativos, que dispusieron de personal y maquinaria para atender esta situación y avanzar en la recuperación del servicio.

Este resultado refleja el compromiso de Aguas de Cartagena y de sus colaboradores con la continuidad y calidad del servicio que reciben los cartageneros.

Concluida la reparación, se inició el proceso de restablecimiento gradual del servicio, por lo que la recuperación de la presión y continuidad se presentará progresivamente en los sectores involucrados.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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