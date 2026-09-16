Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 sep 2026 Actualizado 04:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Real Cartagena ante Envigado en el Jaime Morón este 21 de septiembre: entran tres con una boleta

El compromiso será a las 7:30 p.m.

Real Cartagena

Real Cartagena

Real Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Real Cartagena informa que, con motivo de la celebración de Amor y Amistad, el próximo partido en el estadio Jaime Morón, contra Envigado FC, este lunes 21 de septiembre a las 7:30 p.m. contará con una promoción 3×1.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Invitamos a toda la familia auriverde a vivir esta fecha juntos y acompañar a nuestro equipo amado”, dijo el equipo auriverde en sus canales oficiales.

¿Cómo funciona?

Al realizar la compra se verá inicialmente una entrada en la cuenta de Fanki; las dos adicionales llegarán posteriormente a la misma cuenta, para completar las 3 entradas en total.

La promoción estará disponible hasta el domingo 20 de septiembre a las 5:00 p. m. y no aplica para boletas de cortesía. Una vez finalizado este periodo, no será válida la promoción 3×1.

Para información o asistencia, puede comunicarse con los canales de atención de Fanki:

Correo: soporte@fanki.co

WhatsApp: +57 317 029 2048

Chat: fanki.co

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado