Real Cartagena ante Envigado en el Jaime Morón este 21 de septiembre: entran tres con una boleta
El compromiso será a las 7:30 p.m.
Real Cartagena informa que, con motivo de la celebración de Amor y Amistad, el próximo partido en el estadio Jaime Morón, contra Envigado FC, este lunes 21 de septiembre a las 7:30 p.m. contará con una promoción 3×1.
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“Invitamos a toda la familia auriverde a vivir esta fecha juntos y acompañar a nuestro equipo amado”, dijo el equipo auriverde en sus canales oficiales.
¿Cómo funciona?
Al realizar la compra se verá inicialmente una entrada en la cuenta de Fanki; las dos adicionales llegarán posteriormente a la misma cuenta, para completar las 3 entradas en total.
La promoción estará disponible hasta el domingo 20 de septiembre a las 5:00 p. m. y no aplica para boletas de cortesía. Una vez finalizado este periodo, no será válida la promoción 3×1.
Para información o asistencia, puede comunicarse con los canales de atención de Fanki:
Correo: soporte@fanki.co
WhatsApp: +57 317 029 2048
Chat: fanki.co
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.