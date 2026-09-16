Cartagena celebró la Fiesta de San Pedro Claver, Patrono de los Derechos Humanos

La jornada inició con la tradicional procesión, que este año partió desde la plaza La Merced, frente al Teatro Adolfo Mejía en el centro histórico, hacia la Plaza San Pedro Claver. Decenas de cartageneros, turistas, feligreses y público en general, con pancartas, faroles y velas, se unieron a esta celebración en torno a quien se declaró ante el mundo como ‘esclavo de los esclavos’. La banda de Paz Imperial Fénix de la Institución Educativa María Reina, el Seminario Provincial San Carlos Borromeo, representantes de la Defensa Civil, el personaje de Lucho Colombia con su bandera de la paz y la Cofradia Cargadores de Esperanza, fueron algunos de los grupos que lideraron el recorrido, acompañados de la imagen del Santo.

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Al llegar a la Plaza San Pedro Claver fueron recibidos por un grupo folclórico, y posteriormente se ingresó a la Iglesia San Pedro Claver donde se celebró la eucaristía de la fiesta patronal. Monseñor Francisco Javier Múnera presidió esta misa, concelebrada por la comunidad jesuita de Cartagena. El coro de niños y niñas de la Parroquia Nuestra Señora De Torcoroma y la Infancia Misionera de la Parroquia Santa Rita, fueron los encargados de acompañar la celebración.

Esta fecha cobra mayor protagonismo, destacando que la Ley 95 de 1985 designa el día 9 de septiembre, en homenaje a San Pedro Claver, como Día Nacional de los Derechos Humanos. Además, declara a Cartagena como sede de los mismos en Colombia. Todo lo anterior, resaltando la labor realizada por Pedro Claver, Alonso de Sandoval y el Hermano Nicolás González, en defensa de la población africana que llegaba esclavizada al puerto de Cartagena en aquella época.

La celebración en honor a San Pedro Claver se desarrolló en el marco de la versión #39 de la Semana por la Paz, que este año tiene como lema: “La paz nos llama, nos mueve, nos une”.