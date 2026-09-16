Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 sep 2026 Actualizado 14:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

¿Por qué mataron a Dj Samplista en el barrio San José?: esto se sabe

El joven artista de 24 años había sido interceptado por dos hombres en moto.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía adelanta la investigación para esclarecer la muerte de Hans Xavier Cuesta Sánchez, de 24 años en la noche de este martes, 15 de septiembre tras haber sido baleado en el barrio San José.

Según el reporte policial, el joven perdió la vida cuando fue trasladado al Hospital Barranquilla tras haber sido auxiliado por varias personas que se encontraban en el lugar donde fue baleado.

Lea también: Gremios respaldan carta de Char a De la Espriella para que el Distrito tenga operación del Cortissoz

El joven quedó tendido al interior de un conjunto residencial luego que fue baleado en varias oportunidades.

La Policía indicó que “en la inspección le fue hallado a la víctima 22 papeletas cuyo interior contenía una sustancia de color rosado con características similares al Tusi y 1 celular”.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado