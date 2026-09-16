¿Por qué mataron a Dj Samplista en el barrio San José?: esto se sabe

La Policía adelanta la investigación para esclarecer la muerte de Hans Xavier Cuesta Sánchez, de 24 años en la noche de este martes, 15 de septiembre tras haber sido baleado en el barrio San José.

Según el reporte policial, el joven perdió la vida cuando fue trasladado al Hospital Barranquilla tras haber sido auxiliado por varias personas que se encontraban en el lugar donde fue baleado.

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El joven quedó tendido al interior de un conjunto residencial luego que fue baleado en varias oportunidades.

La Policía indicó que “en la inspección le fue hallado a la víctima 22 papeletas cuyo interior contenía una sustancia de color rosado con características similares al Tusi y 1 celular”.