Más de 43 hectáreas han sido afectadas por incendio forestal en Isla Salamanca

Más de 43 hectáreas han resultado afectadas, hasta el momento, por el incendio forestal que desde hace una semana se registra en el Parque Nacional Natural Isla Salamanca, en el departamento del Magdalena.

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El Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo informó que las labores han permitido controlar aproximadamente el 60 % de la emergencia. Sin embargo, la atención continúa concentrada en 15 puntos calientes que permanecen activos por debajo de la superficie.

Margarita Velásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, explicó que la naturaleza subterránea del incendio ha dificultado las labores de control.

“Hemos avanzado un 60 %, 43 hectáreas afectadas. Estamos ahora en el sector de los Guayacanes. Ese incendio nos ha tocado duro porque es un incendio subterráneo”, señaló la oficial.

Velásquez agregó que, antes de finalizar la jornada, se realizó un sobrevuelo con dron para identificar los puntos donde persiste el calor. “Se veían más de 15 puntos calientes, pero por debajo de la tierra”, indicó.

Las autoridades también advirtieron que el frente del incendio se acerca a una zona en la que existen pequeñas parcelas, por lo que se mantienen las labores de seguimiento y control.

Durante este miércoles continuarán trabajando de manera articulada los organismos de emergencia y las autoridades para contener los puntos calientes y evitar que el fuego avance hacia nuevas áreas.