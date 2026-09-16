Mujer de 72 años fue capturada con 55 dosis de base de coca en Magangué

Una mujer de 72 años fue capturada en flagrancia en Magangué, Bolívar, luego de que unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) presuntamente le encontraran 55 dosis de base de coca y $30.000 en efectivo.

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El procedimiento se realizó en el barrio Maracaná, después de que ciudadanos alertaran a la Policía sobre la presencia de dos hombres que presuntamente le habrían entregado un elemento sospechoso a la adulta mayor.

Tras recibir la información, investigadores de la Sijín llegaron al lugar para verificar la situación y, durante el procedimiento, presuntamente encontraron en poder de la mujer las dosis de estupefacientes y el dinero en efectivo.

La adulta mayor fue capturada por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de definir su situación jurídica.

Sin embargo, el caso también abrió una línea de investigación relacionada con la posible participación de terceros. Según la Policía, una de las hipótesis es que la mujer habría sido engañada y utilizada para transportar los estupefacientes por diferentes sectores de Magangué.

Las autoridades investigan si los dos hombres que presuntamente le entregaron el elemento habrían utilizado su condición de adulta mayor para intentar evadir los controles policiales y transportar la droga sin levantar sospechas.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que la mujer no registra anotaciones en el sistema SPOA, por lo que buscan establecer quiénes serían las personas que estarían detrás de la entrega de los estupefacientes y cuál habría sido su participación en el hecho.