MinDefensa defiende bombardeos de las FFMM y dice que cumplen estrictos controles

El ministro de Defensa, MG. (R) Jorge Mora López, defendió ante el Congreso las operaciones aéreas de alta precisión realizadas contra estructuras criminales en Catatumbo y Guaviare, y aseguró que antes de cada acción se desarrolla un proceso de planeamiento y verificación con varios niveles de aprobación.

Durante el debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, Mora explicó que el llamado proceso militar para la toma de decisiones contempla entre 17 y 21 pasos y que el comandante general de las Fuerzas Militares constituye el primer nivel de aprobación.

“Un planeamiento para esta operación es supremamente riguroso, quirúrgico. El Comandante General de las Fuerzas Militares es el primer nivel de aprobación”, señaló.

Según el ministro, después intervienen los comandantes de las Fuerzas Militares que participan en la operación, quienes analizan los escenarios y autorizan las acciones correspondientes. También se coordina con la Policía Judicial y otras autoridades para la verificación posterior.

“Detrás de eso hay un componente terrestre que llega a la Policía Judicial, con ellos también se recogen las evidencias y se hacen los levantamientos correspondientes”, explicó Mora.

El ministro agregó que expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizan una evaluación posterior para establecer si el objetivo definido durante el planeamiento fue efectivamente alcanzado.

Mindefensa responsabiliza a grupos armados por presencia de menores en campamentos

Mora también se refirió al reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales y sostuvo que son estos grupos los que ponen en riesgo a los menores al incorporarlos a sus organizaciones.

“Quien pone en riesgo a los menores de edad en campamentos es la estructura criminal que los recluta e instrumentaliza ilícitamente como escudos humanos ante la acción de la ley”, afirmó.

El jefe de la Defensa entregó además un balance de los primeros 36 días del Gobierno de De La Espriella en materia de seguridad.

“En escasos 36 días de Gobierno, ya hemos neutralizado a 24 cabecillas. Y esto sí tiene mucha importancia. Hemos recuperado 39 menores de edad. Hemos rescatado 21 secuestrados”, indicó.

Sobre la operación realizada en Norte de Santander, agregó que entre los ocho secuestrados rescatados había un menor de edad, quien también fue recuperado.

Mindefensa defiende convenio con Estados Unidos

Finalmente, Mora presentó ante el Congreso el acta firmada en Panamá con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, relacionada con el convenio de la coalición A3C.

El ministro aseguró que el acuerdo busca coordinar acciones, inteligencia y capacidades militares para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia transnacional, y sostuvo que no implica tránsito de tropas estadounidenses ni una afectación de la soberanía nacional.

Según Mora, el documento reafirma la soberanía de cada país y establece la participación de los ministros de Defensa o sus homólogos y jefes de delegación en la Conferencia de las Américas contra Cárteles.

“Nosotros, los países que queremos combatir el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia transnacional, tenemos la capacidad de organizarnos, de hacer acuerdos”, afirmó.