Masacre en El Espinal, Tolima: tres hombres fueron asesinados en un ataque armado

Tolima

Las autoridades investigan una masacre que se registró en la noche del martes 15 de septiembre en el barrio Balkanes, zona urbana del municipio de El Espinal, Tolima.

Según el coronel, Ferney Martín Romero, comandante de la Policía del Tolima, los hechos se registraron sobre las 8 de la noche cuando fueron lesionadas con arma de fuego tres hombres.

Caracol Radio conoció que al sitio llegaron hombres armados que se movilizaban en motocicletas y dispararon contra un grupo de ciudadanos que se encontraban en una vivienda dejando como saldo tres hombres muertos.

“Lamentablemente debido a la gravedad de las heridas estas tres personas perdieron la vida, de manera inmediata la Policía en el Tolima dispuso un equipo especial de inteligencia y Policía Judicial que adelanta las labores investigativas”, dijo el coronel, Ferney Martín Romero.

El delito de mayor impacto en el departamento es el homicidio, el cual ha aumentado en un 65 % en lo corrido del presente año, pasando de 133 homicidios en el primer semestre del 2025 a 220 en el de 2026.

Solo en el municipio de El Espinal, las cifras de homicidios supera los 40 según cifras conocidas por Caracol Radio. Se espera que en las próximas horas las autoridades adelanten un consejo de seguridad para analizar el complejo panorama que vive esta población.