Secretaría de Educación de Ibagué ordena clases virtuales en el día sin carro y sin moto

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, aseguró que, con el fin de garantizar la continuidad, calidad y pertinencia del servicio educativo en la capital tolimense, se dispuso que las instituciones educativas desarrollen sus actividades académicas, pedagógicas y administrativas en modalidad virtual en el día sin carro y sin moto.

“La medida se adopta en cumplimiento del artículo 50 del Decreto Municipal 1000-0350 y en consonancia con el Decreto Municipal 1000-0542 del 11 de septiembre de 2026, que reglamenta la restricción de vehículos particulares y motocicletas entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche”, dijo Diego Guzmán.

Además, explicó que esta disposición busca garantizar el desarrollo normal de las actividades educativas, atendiendo las condiciones establecidas para esta jornada.

“El día sin carro y sin moto no habrá clases presenciales; sin embargo, sí habrá clases atendiendo la calidad educativa de forma virtual o trabajo remoto”, declaró el funcionario.

Desde la Administración Municipal se enfatizó que la medida no implica la suspensión del calendario académico ni de las labores de la comunidad educativa, sino una adaptación temporal de las actividades mediante herramientas tecnológicas y plataformas digitales previamente organizadas por los directivos y rectores.

Asimismo, el Secretario de Educación precisó que durante esta jornada tampoco se prestará el servicio del Plan de Alimentación Escolar, PAE.

Finalmente, la Secretaría de Educación de Ibagué aclaró que la Circular 384 tiene un alcance exclusivo sobre la orientación pedagógica, académica e institucional del sector educativo y no constituye un permiso, autorización o excepción frente a la restricción de circulación vehicular establecida por las autoridades de tránsito para el perímetro urbano de la ciudad.