Intensa sequía pone en grave riesgo la cosecha cafetera en el norte del Tolima

Tolima

En grave riesgo estaría la cosecha cafetera en el Tolima, incluso en los denominados municipios de cordillera o páramo, debido a las altas temperaturas e intensas sequías que han afectado los cultivos.

La mandataria del Líbano, Beatriz Valencia, indicó que en su municipio alrededor de 4.200 familias dedican buena parte de sus siembras al café, pero la segunda cosecha del año genera preocupación por los bajos rendimientos.

“Nosotros tenemos traviesa en el mes de octubre a noviembre, y con muchos caficultores hemos hablado, y muchos están preocupados porque con este verano el café no floreció en muchas partes, o no floreció lo suficiente. Indica que no va a haber una traviesa grande”, detalló la mandataria.

La alcaldesa advirtió que las mismas dificultades se podrían presentar de cara a la cosecha principal de 2027, que se espera para el mes de abril.

“Tenemos que revisar en el proyecto de presupuesto que vamos a radicar en el mes de noviembre al Concejo Municipal, donde seguramente desde el Ejecutivo tendremos que dejar previstos recursos para el sector agrícola y pecuario y poder generar inversiones y ayudas”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Anzoátegui, Ferney Pavón, indicó que el 70 % de su población depende del café, pero el panorama es desolador, pese a encontrarse por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

“El verano nos tiene preocupados. Es tan alta la temperatura que el café se está durmiendo, o en las partes bajas del municipio el café se está muriendo. Muy preocupados no solo por el café, sino también el aguacate, el plátano, la caña, la yuca; hay sectores muy críticos”, detalló Pavón.

El mandatario de Anzoátegui agregó que los afluentes de su municipio también han presentado disminuciones de hasta el 70 %, por lo que el desabastecimiento del recurso hídrico también es un riesgo inminente.

“En estos momentos la comunidad busca la manera de rociar sus cultivos, pero ni siquiera para esto hay agua. Estamos buscando apoyos ante la Gobernación y el Gobierno para estas personas. También hay que llegar a las comunidades de los páramos, que es donde nacen los afluentes. Hay que mirar las partes altas”, señaló.

El mismo riesgo corren otros municipios de alta montaña como Casabianca, Falan, Villahermosa, Herveo o hasta la capital, Ibagué.