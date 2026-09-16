Inhabilitadas 31 unidades de procesamiento minero ilegales en el sur de Bolívar

En una operación articulada entre tropas del Batallón de Selva No. 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices y el CTI de Bucaramanga, se desarrolló una acción contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda Terraplén, sector La Esperanza, Taracue Alto, jurisdicción del municipio de San Pablo, Bolívar.

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Durante el desarrollo de la operación, las tropas lograron afectar las actividades ilícitas del GAO Clan del Golfo, Subestructura Édgar Madrid Benjumea, mediante la intervención de unidades de procesamiento minero utilizadas para esta actividad.

Como resultado de la operación se lograron tres capturas en flagrancia, 31 unidades de procesamiento minero (UPM) inhabilitadas, 2 dragas inhabilitadas, 540 galones de ACPM incautados, 5 bandas clasificadoras inhabilitadas y 15 metros de manguera industrial inhabilitados.

La maquinaria inhabilitada tiene un costo promedio de $140.640.000 por unidad, mientras que la afectación estimada a la producción mensual derivada de esta actividad minera ilícita asciende aproximadamente a $4.450.000.000, lo que representa un impacto significativo a estas economías ilegales.

De esta forma, el Ejército Nacional contribuye a la protección de los recursos naturales contrarrestando las economías ilegales y fortaleciendo las condiciones de seguridad en el sur de Bolívar.