Capturada mujer con una maleta que contenía estupefacientes entre Cartagena y María La Baja

La protagonista del procedimiento es una mujer de 33 años, conocida como alias “La Pri Pra”, quien fue sorprendida durante actividades de registro y control adelantadas por uniformados en el kilómetro 52 de la Ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena.

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“La Pri Pra” se movilizaba como pasajera en un vehículo de servicio público colectivo que cubría la ruta Cartagena–María La Baja. Todo marchaba con normalidad hasta que apareció el control policial.

Al momento del procedimiento, los uniformados realizaron un registro y verificaron la maleta que llevaba la mujer. En su interior, de acuerdo con el reporte oficial, encontraron 490 dosis de marihuana y 30 dosis de clorhidrato de cocaína.

Con semejante hallazgo, a “La Pri Pra” se le acabó el paseo. Los policías procedieron a capturarla por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, mientras que la droga quedó incautada.

Las autoridades manejan como hipótesis que los estupefacientes serían llevados hasta su destino para posteriormente ser dosificados y comercializados bajo la modalidad de narcomenudeo.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Continuamos fortaleciendo los controles en los corredores viales del departamento para evitar que vehículos de transporte público sean utilizados para movilizar sustancias estupefacientes. Estos resultados hacen parte del trabajo permanente para proteger la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses”.

Alias “La Pri Pra” fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de continuar con el proceso judicial y definir su situación jurídica.

La Policía Nacional anunció que mantendrá los registros a personas, vehículos y equipajes en las principales carreteras de Bolívar para cerrarle el paso al transporte y comercialización de sustancias estupefacientes.