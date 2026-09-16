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16 sep 2026 Actualizado 14:03

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Alias ‘Ricardo’ cayó con 85 dosis de base de coca en Magangué

El hombre, de 50 años, fue capturado en flagrancia en el barrio Maracaná

Foto: policía.

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Un hombre de 50 años, conocido con el alias de ‘Ricardo’, fue capturado en flagrancia por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en el barrio Maracaná, de Magangué, Bolívar.

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De acuerdo con la Policía, durante el procedimiento le fueron encontradas 85 dosis de base de coca, sustancia que fue incautada y quedó como elemento material probatorio dentro del proceso judicial.

Las autoridades indicaron que el capturado presuntamente estaría dedicado al transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, que posteriormente serían distribuidas en diferentes sectores del municipio.

Además, según la información entregada por la Policía, alias ‘Ricardo’ registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de la información suministrada por la comunidad para avanzar en las investigaciones contra el tráfico de drogas en los municipios del departamento.

Alias ‘Ricardo’, junto con la sustancia incautada y los demás elementos materiales probatorios, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial y será la encargada de definir su situación jurídica.

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