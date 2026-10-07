“Le avisé a Netanyahu sobre el ataque de Hamas”: exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel
El general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Giora Eiland, dio a conocer que le avisó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre este ataque, pero muchos de sus mensajes fueron ignorados.
Giora Eiland, general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel habló sobre ataque de Hamas del 7 de octubre de 2026
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Giora Eiland, general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la masacre del 7 de octubre de 2023 y el homenaje que se les rinde a las víctimas.
El exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel dio a conocer que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tuvo muchas alertas de oficiales y líderes extranjeros, además de una misma realizada por él.
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“Yo le avisé a Netanyahu sobre el ataque de Hamas para que tomara medidas”: Giora Eiland, general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Eiland afirmó que se reunió seis semanas antes del 7 de octubre de 2023, fecha en la que le dijo que había un peligro existencial para Israel de enfrentar una guerra y tomar medidas, no solo para prepararse mejor, sino también para llegar a un acuerdo con la oposición israelí.
El objetivo de estas advertencias era para enviar un mensaje a los enemigos que en Israel estaban unidos y preparados para enfrentar estas amenazas.
“Desafortunadamente, muchos de estos mensajes fueron ignorados”, aseguró Giora Eiland.
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Tras este ataque de Hamas, Eiland pensó que el tiempo en la política de Netanyahu había finalizado, sin embargo, en los últimos tres años ha podido estabilizar su posición y tendría un 50% de ganar las elecciones en Israel.
Por otra parte, el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional señala que la guerra no es entre Israel y Hamas, sino que es entre Israel y el Estado de Gaza, creado en 2006, “un Estado que decidió empezar una guerra en contra del Estado de Israel” y que llevó a la consecuencia del 7 de octubre, que dejó un saldo de 1.195 personas muertas y 251 personas secuestradas.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...