“Le avisé a Netanyahu sobre el ataque de Hamas”: exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel

Giora Eiland, general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel habló sobre ataque de Hamas del 7 de octubre de 2026

Giora Eiland, general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la masacre del 7 de octubre de 2023 y el homenaje que se les rinde a las víctimas.

El exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel dio a conocer que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tuvo muchas alertas de oficiales y líderes extranjeros, además de una misma realizada por él.

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“Yo le avisé a Netanyahu sobre el ataque de Hamas para que tomara medidas”: Giora Eiland, general de división retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Eiland afirmó que se reunió seis semanas antes del 7 de octubre de 2023, fecha en la que le dijo que había un peligro existencial para Israel de enfrentar una guerra y tomar medidas, no solo para prepararse mejor, sino también para llegar a un acuerdo con la oposición israelí.

El objetivo de estas advertencias era para enviar un mensaje a los enemigos que en Israel estaban unidos y preparados para enfrentar estas amenazas.

“Desafortunadamente, muchos de estos mensajes fueron ignorados”, aseguró Giora Eiland.

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Tras este ataque de Hamas, Eiland pensó que el tiempo en la política de Netanyahu había finalizado, sin embargo, en los últimos tres años ha podido estabilizar su posición y tendría un 50% de ganar las elecciones en Israel.

Por otra parte, el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional señala que la guerra no es entre Israel y Hamas, sino que es entre Israel y el Estado de Gaza, creado en 2006, “un Estado que decidió empezar una guerra en contra del Estado de Israel” y que llevó a la consecuencia del 7 de octubre, que dejó un saldo de 1.195 personas muertas y 251 personas secuestradas.

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