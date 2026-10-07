Techo del Teatro Tolima se desprendió tras fuerte lluvia: cuestionan inversión de $570 millones

Una fuerte polémica ha suscitado en Ibagué el colapso parcial del techo del Teatro Tolima, debido a un fuerte aguacero que provocó que el agua ingresara de manera abundante al emblemático escenario cultural.

En 6AMW de Caracol Radio, el concejal de Ibagué, Camilo Acevedo, y el secretario de Cultura del Tolima, Alexander Castro, debatieron sobre una inversión superior a los $500 millones que se hizo recientemente en el Teatro por parte de la Gobernación.

“Se inició el mes con un acto que parecía una escena de terror al interior del Teatro Tolima, y fue el desprendimiento del techo del mismo, pues llovía más adentro que afuera. Las dudas están sobre la mesa. En agosto de 2025 se firmó mediante contrato 2779 una intervención al Teatro por $570 millones, y fue liquidado a satisfacción el 25 de marzo de este 2026”, expuso el cabildante.

Acevedo cuestionó que, apenas seis meses después de culminar las obras de mantenimiento o intervención, parte del techo cediera o colapsara, permitiendo el ingreso del agua hasta el interior.

“No dice el concejal que de esos $570 millones, $216 millones fueron para la tramoya, que es el sistema mecánico para hacerlo funcionar. En la cubierta se invirtieron $186 millones y en la mano de obra, $167 millones, que se hizo con la Escuela Taller de Boyacá, que es un modelo del Ministerio de Cultura”, explicó Castro.

El funcionario agregó que, en realidad, la emergencia en el Teatro se debió a la gran cantidad de palomas que anidan en el techo, lo que terminó por colapsar las redes que evacúan las aguas lluvias. Según Castro, estas palomas migraron recientemente desde el techo de la Catedral de Ibagué.

“Después de semejante vendaval que colapsó la ciudad, encontramos en las bajantes y canales del Teatro cadáveres, pichones, plumas, paja y hasta excremento de paloma en grandes cantidades, y esto taponó y logró que colapsara el sistema de bajantes de agua lluvia, y ocasionó que se entrara el agua”, enfatizó Castro.

Finalmente, el secretario indicó que avanzan en el proceso para que la aseguradora declare el siniestro y responda por las obras en el techo del Teatro Tolima. Por su parte, el concejal Acevedo pidió a la Contraloría Departamental que inicie un proceso de fiscalización especial por posibles incumplimientos en el contrato referido.

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