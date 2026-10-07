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07 oct 2026 Actualizado 16:38

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Niña de Buenaventura sorprendió a televisión colombiana con el tono de voz de Whitney Houston

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Sarah Garcia, menor de 12 años, oriunda de Buenaventura, sorprendió a la televisión luego de la presentación que realizó en Yo Me Llamo Mini’, donde llegó al escenario para interpretar a una de sus grandes referentes musicales: Whitney Houston.

La menor logró cruzar la estrella en el programa y emocionó a los asistentes con una interpretación que, según contó su mamá e 6AM W, es el resultado de varios años de preparación y de una disciplina que comenzó desde que era muy pequeña.

Gilma García Bonilla, su mamá, contó que descubrió el talento de su hija cuando apenas tenía un año y medio. En ese momento comenzó a notar que la niña podía seguir las melodías y reproducir las canciones que escuchaba.

“Yo empecé a cantarle una cancioncita y ella me seguía con la métrica y me hacía el coro”, recordó.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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