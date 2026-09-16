El plástico se reinventa: innovación y tecnología marcan el rumbo de la industria en Colombia

Colombia

Cuando se habla de plástico, la conversación suele centrarse en los envases y productos de consumo cotidiano. Sin embargo, detrás de este material existe una industria que participa en sectores como el automotor, la construcción, la salud, los textiles y la electrónica, donde sus diferentes propiedades permiten desarrollar soluciones adaptadas a necesidades específicas.

En 2024, Colombia exportó US$778 millones en productos plásticos, lo que representó un crecimiento del 15 %. Ese mismo año, las importaciones de maquinaria, piezas y moldes para la transformación de estos materiales alcanzaron los US$136 millones, cifras que reflejan el tamaño de una industria que conecta diferentes sectores productivos e incorpora tecnología para desarrollar productos con mayor valor agregado.

El plástico no corresponde a un único material. Se trata de una amplia familia de polímeros con propiedades diferentes que pueden ser diseñados y transformados según el uso que tendrán. En el sector automotor, los componentes plásticos pueden contribuir a reducir el peso y mejorar la eficiencia; en la construcción aportan resistencia, durabilidad y aislamiento; mientras que en salud permiten desarrollar soluciones que requieren condiciones de seguridad, higiene, esterilidad y precisión.

La industria también tiene presencia en los textiles, gracias a la utilización de fibras con características de flexibilidad y resistencia, y en la electrónica, donde las propiedades de aislamiento y ligereza de estos materiales son utilizadas para fabricar diferentes componentes.

Para que estas aplicaciones sean posibles existe una cadena de valor especializada que comienza con la selección y desarrollo de materias primas y continúa con procesos como la inyección, la extrusión y el termoformado. De acuerdo con Corferias, esta cadena incorpora conocimiento, tecnología, empleo y valor agregado a productos destinados a diferentes sectores productivos.

Este panorama será uno de los ejes de ColombiaPlast 2026, que reunirá a fabricantes, transformadores, proveedores de tecnología y empresas de diferentes cadenas productivas. La feria se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre en Corferias, de manera simultánea con la Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB).

Ana Garibello, jefe de proyecto de Corferias, explicó que el encuentro busca que las empresas conozcan tecnologías, materiales y soluciones relacionadas con los procesos productivos, además de propiciar conexiones entre proveedores, fabricantes y diferentes industrias.

Durante el evento estarán presentes soluciones relacionadas con maquinaria, equipos, materiales y tecnología orientadas a mejorar procesos, desarrollar nuevos productos y generar oportunidades de negocio.

Para Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, uno de los principales desafíos está en elevar la productividad, incorporar tecnología, diversificar mercados y avanzar en sostenibilidad, con el propósito de que la industria pueda generar mayor valor agregado y contribuir a la competitividad del país.

La edición 2026 de ColombiaPlast coincidirá además con la FIB, lo que permitirá conectar las cadenas del plástico, caucho, petroquímica y empaques con una oferta más amplia de maquinaria, tecnología, bienes de capital e insumos para diferentes sectores productivos.