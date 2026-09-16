Llega FIB 2026 a Corferias: tecnología y automatización para el futuro de las empresas
Serán cinco días para descubrir las últimas tendencias en las tecnologías que transformarán la industria con más de 500 expositores.
Colombia
Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Corferias será el epicentro de la transformación digital del sector productivo con la participación de más de 500 expositores nacionales e internacionales en la Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB 2026).
Durante cinco días, empresarios, ingenieros y tomadores de decisión explorarán soluciones diseñadas para resolver los retos clave del sector: incrementar el rendimiento, reducir costos operativos, optimizar recursos y elevar la calidad mediante avances en inteligencia artificial, robótica, manufactura aditiva y automatización industrial.
La oferta exhibida abarcará áreas como la metalmecánica, la agroindustria, la refrigeración industrial, el Internet de las Cosas (IoT), el análisis de datos en tiempo real y la ingeniería de procesos.
“Uno de los grandes valores de la FIB es que los visitantes pueden acercarse directamente a las tecnologías, conocer sus aplicaciones y entender cómo estas soluciones pueden responder a necesidades concretas de sus empresas”, afirmó Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias para la FIB.
Agenda: soluciones y tendencias que estarán presentes
La FIB 2026 ofrecerá una agenda académica y técnica orientada a conectar la teoría con el entorno operativo:
- Más de 40 conferencias sobre robótica, cobots para soldadura, inspección 4.0, trazabilidad de inventarios y eficiencia energética.
- Un espacio dedicado a la realidad aumentada y la impresión 3D aplicadas a la manufactura.
- Laboratorio de Innovación e Industry Talks: espacios de aprendizaje directo entre empresas expositoras y profesionales.
La exhibición tecnológica de la FIB más que mostrar equipos y herramientas, tiene como objetivo acercar a los visitantes a soluciones que puedan aportar a sus procesos de producción, mantenimiento, logística, calidad, eficiencia energética y transformación digital.
Para más información, consulte la página oficial de la Feria Internacional Industrial de Bogotá: www.feriainternacional.com