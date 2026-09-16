Llega FIB 2026 a Corferias: tecnología y automatización para el futuro de las empresas

Colombia

Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Corferias será el epicentro de la transformación digital del sector productivo con la participación de más de 500 expositores nacionales e internacionales en la Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB 2026).

Durante cinco días, empresarios, ingenieros y tomadores de decisión explorarán soluciones diseñadas para resolver los retos clave del sector: incrementar el rendimiento, reducir costos operativos, optimizar recursos y elevar la calidad mediante avances en inteligencia artificial, robótica, manufactura aditiva y automatización industrial.

La oferta exhibida abarcará áreas como la metalmecánica, la agroindustria, la refrigeración industrial, el Internet de las Cosas (IoT), el análisis de datos en tiempo real y la ingeniería de procesos.

“Uno de los grandes valores de la FIB es que los visitantes pueden acercarse directamente a las tecnologías, conocer sus aplicaciones y entender cómo estas soluciones pueden responder a necesidades concretas de sus empresas”, afirmó Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias para la FIB.

Agenda: soluciones y tendencias que estarán presentes

La FIB 2026 ofrecerá una agenda académica y técnica orientada a conectar la teoría con el entorno operativo:

Más de 40 conferencias sobre robótica, cobots para soldadura, inspección 4.0, trazabilidad de inventarios y eficiencia energética.

Un espacio dedicado a la realidad aumentada y la impresión 3D aplicadas a la manufactura.

Laboratorio de Innovación e Industry Talks: espacios de aprendizaje directo entre empresas expositoras y profesionales.

La exhibición tecnológica de la FIB más que mostrar equipos y herramientas, tiene como objetivo acercar a los visitantes a soluciones que puedan aportar a sus procesos de producción, mantenimiento, logística, calidad, eficiencia energética y transformación digital.

Para más información, consulte la página oficial de la Feria Internacional Industrial de Bogotá: www.feriainternacional.com