16 Artesanas de Bolívar y Atlántico aportan a la construcción de paz desde sus territorios

Un totumo puede convertirse en una pieza de arte; las escamas de un sábalo que antes podían terminar como desecho pueden transformarse en una artesanía que cuenta la historia de un territorio; y detrás de cada una de estas piezas hay una historia de liderazgo, resiliencia y transformación.

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Así lo evidenció el proyecto de investigación “Mujeres, tejiendo historias verdes de paz a pequeña escala”, desarrollado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), en el marco de una convocatoria de la Red Interinstitucional Mutis.

La investigación documentó las experiencias de 16 artesanas, ocho de Bolívar y ocho de Atlántico, para analizar cómo sus emprendimientos y liderazgos contribuyen a la transformación de sus comunidades y a la construcción de paz desde los territorios. El proceso comenzó con cerca de 90 mujeres y, después de un proceso de selección, 30 fueron vinculadas a la iniciativa y, finalmente, 16 culminaron el proceso.

Entre ellas están Daneida Ortega, del Atlántico, quien encontró en el trabajo con el totumo una manera de fortalecer el liderazgo femenino, preservar la identidad cultural y generar oportunidades; y Maira De La Hoz, de La Boquilla, Cartagena, quien transforma escamas de sábalo en piezas artesanales relacionadas con la economía circular, el turismo comunitario y los saberes de su territorio.

Para Daneida, uno de los aspectos más significativos de la investigación fue precisamente su enfoque humano. “El enfoque humano del proyecto me impactó. Todas habíamos enfrentado desafíos o momentos difíciles, pero ninguna permitió que esas experiencias se convirtieran en un obstáculo para seguir caminando. Al contrario, las transformamos en fuerza para liderar procesos y emprender”, manifestó.

El proceso también permitió que las participantes reconocieran el valor de contar sus propias historias y de escuchar las experiencias de otras mujeres de diferentes territorios. “Fue bastante enriquecedor. Aprendí a escuchar mi propia voz y también conocí las experiencias de artesanas de otros territorios. Ese intercambio nos permitió reconocer que nuestras historias pueden inspirar a muchas personas”, expresó Maira.

Dar voz a las historias del territorio

Como parte de la iniciativa, las participantes fortalecieron sus capacidades para construir narrativas sonoras y contar sus propias experiencias. Las sesiones abordaron sus emprendimientos, raíces, infancia y experiencias de vida, al tiempo que generaron espacios de escucha e intercambio entre mujeres de diferentes territorios.

Una de las participantes destacó el impacto que tuvo el proceso de construcción de su relato: “Después de grabar el pódcast me di cuenta de que fui capaz de narrar cosas que nunca había comentado con nadie. Me sentí escuchada, me sentí valorada y comprendí que había superado muchas situaciones de violencia que marcaron mi vida”.

El proyecto articuló la experiencia de la UTB en el trabajo con el sector artesanal y los negocios verdes con la trayectoria de UNIMINUTO en la construcción de narrativas sonoras y audiovisuales, una combinación que permitió no solo investigar las experiencias de las participantes, sino también generar espacios para que fueran ellas mismas quienes contaran sus historias.

Para Andrés Vargas, investigador principal de UNIMINUTO, uno de los principales aportes del proyecto fue identificar el papel del liderazgo comunitario en la transformación de las realidades de las participantes y sus comunidades.

“Estas historias evidencian que, cuando existen capacidades de liderazgo en los territorios y se fortalecen desde el conocimiento, es posible transformar realidades. Muchas de estas mujeres han superado condiciones de pobreza, migración o conflicto armado y hoy lideran iniciativas que benefician a sus familias y a sus comunidades”, señaló Andrés.

Desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, la investigadora principal Lina Marrugo Salas destacó que uno de los principales hallazgos fue reconocer que el emprendimiento artesanal trasciende su dimensión económica.

“Lo más revelador del proyecto es ver cómo el emprendimiento artesanal va más allá del aspecto económico, cómo estas mujeres se convierten en referentes en sus comunidades y cómo pequeñas acciones contribuyen a la sostenibilidad de los territorios, pero también a construir una paz duradera desde el cuidado de las personas, de la tierra y de las relaciones”, destacó Lina Marrugo.

Historias que permanecen

Como resultado de la investigación se produjeron 16 pódcast disponibles en Spotify, un documental y diversos productos académicos que recogen las historias de vida de las artesanas y documentan el aporte de sus emprendimientos a la generación de oportunidades económicas, el liderazgo femenino, la sostenibilidad y la construcción de paz en sus territorios.

Más que documentar sus emprendimientos, el proyecto abrió un espacio para que estas mujeres reconocieran el valor de sus propias historias y las compartieran con otros. Historias que muestran cómo, desde iniciativas que nacen en los territorios, es posible preservar los saberes ancestrales, cuidar el entorno, fortalecer el tejido social y construir nuevas oportunidades para sus comunidades.