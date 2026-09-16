Capturado en María La Baja un hombre que supuestamente habría hurtado dos bombas de aspersión

Un recorrido de vigilancia de la Policía terminó poniendo al descubierto un presunto caso de hurto en zona rural de María La Baja, Bolívar. Un hombre de 44 años fue capturado en flagrancia cuando, según las autoridades, tenía en su poder varios elementos que habrían sido sustraídos.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, en jurisdicción de la vía San Onofre–Cartagena, ruta 9005, a la altura del kilómetro 62.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre fue ubicado dentro de la finca La 78, en el sector conocido como trocha La Ibagué. Al verificar los elementos que llevaba, los uniformados encontraron dos bombas de aspersión utilizadas para labores de fumigación.

Los equipos, cuyo valor fue estimado en 2 millones de pesos, fueron recuperados por las autoridades durante el procedimiento.

“Seguimos fortaleciendo los controles tanto en los corredores viales como en las zonas rurales del departamento. La información oportuna de la ciudadanía y la presencia permanente de nuestros policías son fundamentales para prevenir el delito y recuperar los bienes de las víctimas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente.