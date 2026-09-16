Rosmery Armenteros lleva la palabra palenquera a La Casa de la Imaginación

La escritora palenquera Rosmery Armenteros participará en el conversatorio “El fuego que nos reúne”, un encuentro sobre lengua, memoria y saberes ancestrales que se realizará este miércoles 16 de septiembre, a las 5:00 p. m., en el Salón Conversaciones de la vigésima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

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En el marco de “La Casa de la Imaginación: la belleza de lo cotidiano”, ciclo de Conversaciones Comfama dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, la también gestora cultural compartirá escenario junto a Vicenta María Siosi Pino, escritora wayúu, y María Eugenia Morales Mosquera, filósofa, en un panel moderado por Paulina Escobar, programadora de la Biblioteca y Edificio Cultural Otraparte. El encuentro propone pensar la lengua, la memoria y los saberes ancestrales como territorios que amplían la idea de lo común.

Para Armenteros, esta conversación es también una continuación natural del terreno que ha venido explorando en su obra Azabache, donde reconstruye la historia de Antonia, su bisabuela, abordando la mujer afro desde un lugar de enunciación propio. Antonia, protagonista de esta obra, representa la figura de todas las mujeres negras que la historia oficial redujo a nota al pie, presentes en los relatos pero rara vez nombradas como sujetos de su propia experiencia. Traer al presente a las mujeres de Palenque, especialmente en la década de los 50’s, es sacar del margen a quienes sostuvieron la memoria colectiva sin que nadie las citara; y a la vez, plantear la historia desde sus protagonistas y no desde la mirada externa.

Esa búsqueda encuentra un lugar natural en “El fuego que nos reúne”: un espacio donde las voces wayúus, palenqueras y afrocolombianas se encuentran para recordar que la palabra también es territorio, identidad y memoria viva. La participación de Armenteros amplía esa conversación desde su propia genealogía: la de una comunidad que ha resguardado su lengua y sus saberes como forma de permanencia y resistencia.

La cita es el miércoles 16 de septiembre a las 5:00 p. m. En el Salón Conversaciones, La Casa de la Imaginación, durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Y quienes se encuentren fuera de la ciudad, podrán unirse a la transmisión en vivo por YouTube, con interpretación en Lengua de Señas.