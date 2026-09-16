Lista programación oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre 2026

Con la presencia de autoridades distritales, candidatas, Grandes Lanceros y actores festivos, la Administración Distrital, de la mano del IPCC, oficializó la hoja de ruta que marcará las festividades conmemorativas de este año. La agenda contempla escenarios en las tres localidades, la zona corregimental e insular y el Centro Histórico, combinando eventos tradicionales, desfiles itinerantes y encuentros comunitarios que buscan garantizar el goce en orden y el acceso de la ciudadanía a su patrimonio inmaterial.

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Durante el encuentro se socializó la estrategia de descentralización y salvaguardia que acompañará la programación desde octubre hasta mediados de noviembre. Como parte de esta apuesta por el fortalecimiento de la iconografía festiva y la participación masiva, el IPCC abrió la convocatoria “Únete a la Fiesta 2026”, un proceso de acreditación para sumar colectivos a las actividades oficiales. La puesta en marcha de los preludios locales, las Noches de Candela, la toma festiva infantil de Ángeles Somos, las veladas de tradición y los grandes desfiles garantizan la transmisión del legado histórico de la gesta independentista.

“Cartagena está lista para demostrarle al país de qué estamos hechos. Nos tomaremos las calles con la mejor versión de nuestras Fiestas de Independencia en toda la historia; aquí la fiesta se vive en el barrio, con la gente, con dignidad y con un orgullo patrio que se siente en cada tambor y en cada esquina”, afirmó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

A su turno, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, resaltó el compromiso técnico con la salvaguardia de las manifestaciones festivas. “Diseñamos una agenda pensada para reafirmar el compromiso institucional con la transmisión de nuestros saberes. Queremos que la ciudadanía y los visitantes vivan la riqueza de nuestras tradiciones en un ambiente de orden, paz y apropiación colectiva en cada rincón del Distrito”, concluyó la funcionaria.

En esta versión de la agenda, el Desfile de Independencia desplegará una masiva muestra de talento local a lo largo de la Avenida Santander, este 12 de noviembre. Desde la Convocatoria de Estímulos ‘La Fiesta que Nos Une’ participarán de manera fija 45 grupos de danza, 40 comparsas y 48 actores festivos, a los que se sumarán cerca de 40 comparsas invitadas y acreditadas a través de la convocatoria “Únete a la Fiesta 2026”. En total, el Gran Bando reunirá a alrededor de 10.000 artistas en escena para poner a brillar la tradición cartagenera.

Agenda oficial de las Fiestas de Independencia 2026

Octubre a noviembre: Reinado Intercorregimental de Cartagena y Reinado Juvenil Insular.

Viernes 2 de octubre: Preludio Localidad 1 (Canapote) con Son Cartagena, Mr Black, Karen Lizarazo y David Pabón.

Viernes 9 de octubre: Preludio Localidad 2 (El Pozón) con Soneros de Gámero, Nelson Velásquez, Farid Ortiz y Criss y Ronny.

Jueves 15 de octubre: Preludio Universitario.

Viernes 16 de octubre: Preludio Localidad 3 (Blas de Lezo) con Son Caribe, GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo.

Jueves 22 de octubre: Toma Corregimental con las candidatas al Reinado Popular de la Independencia.

Viernes 23 de octubre: Noche de Candela y Jolgorio de Tambores (Plaza de los Coches) con Isolina, Dj de Folclor y Grupo de Folclor.

Miércoles 28 de octubre: Fiesta de Periodistas

Viernes 30 de octubre: Noche de Tradición Festiva y Traje Artesanal (Plaza de Variedades) con Danny Daniel y Héctor Nazza.

Domingo 1 de noviembre: Ángeles Somos (Gran toma de la ciudad) y Desfile de Ángeles Somos ‘Dioses de la Libertad’ (Centro Histórico).

Martes 3 de noviembre: Prueba de Talento (Teatro Adolfo Mejía).

Jueves 5 y Viernes 6 de noviembre: Festival Jorge García Usta (Coliseo Bernardo Caraballo).

Viernes 6 de noviembre: Desfile en Traje de Baño de las candidatas al Reinado Popular (Plaza de la Aduana) con Jerau y Byordi, Cabildo Vivo de Bocachica Itmina Fanti y Cabildo Escuela Normal Superior de Cartagena (Centro Histórico).

Sábado 7 de noviembre: Fiesta de Actores Festivos.

Domingo 8 de noviembre: Desfile de la Diversidad (Plaza de la Aduana), Segundo Preludio Magisterial (Blas de Lezo) y Fiesta de Grandes Lanceros.

Lunes 9 de noviembre: Entrega de llaves a las candidatas del Concurso Nacional de Belleza (Baluarte San Miguel - por confirmar).

Martes 10 de noviembre: Desfile en Honor a los Héroes (Centro Histórico).

Miércoles 11 de noviembre: Sesión Solemne del Concejo Distrital Acta de Independencia (Centro de Convenciones), Ofrenda Floral (Camellón de los Mártires y Plaza de la Trinidad) y Elección y Coronación del Reinado Juvenil Insular.

Jueves 12 de noviembre: Gran Desfile de Independencia (Avenida Santander - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.).

Viernes 13 y Sábado 14 de noviembre: Festival Náutico de la Independencia y Bololó del Arsenal.

Viernes 13 de noviembre: Con Juan Luis Guerra, como gran artista central; además de Dj Dever, Criss y Ronny, Héctor Nazza, Zaider, Rafa Pérez, Grupo Niche, Beéle.

Sábado 14 de noviembre: Jader Tremendo, GiBlack, Mr Black, Koffe el Kafetero, Luister la Voz, Hamilton, Jessi Uribe, Elder Dayán, Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond.

Sábado 14 de noviembre: Salsa a la Plaza (Plaza de la Aduana).

Domingo 15 de noviembre: Cabildo de Getsemaní y Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular (Centro de Convenciones Cartagena de Indias) con Luismy Yanes y Bazurto All Star.

Lunes 16 de noviembre: Elección y Coronación del Reinado Intercorregimental.